Análisis: “Sniper Ghost Warrior: Contracts”

Cambiar parte de los conceptos generales de una franquicia conlleva un innegable riesgo para la producción. ‘Sniper Ghost Warrior: Contracts’, la última entrega de la serie de shooters tácticos de CI Games, por ejemplo, ha recibido una buena ración de modificaciones a nivel estructural. Desde la simulación de operaciones de sigilo, el formato se traslada hasta las mismas lindes de un juego de acción inspirado en agentes secretos y mercenarios. El contrato, si decides aceptarlo, pasa por acompañarnos en esta vorágine de acción y precisión balística que te dejará sin aliento.

Publicidad

Asesino a sueldo

CI Games estaba decidido a elevar el listón tras la notable acogida recibida por el anterior episodio de la saga - ‘Sniper Ghost Warrior 3’. Al menos se sugerían cambios y modificaciones importantes en la estructura. Para comenzar, no se suma un número al nombre del episodio para dar continuidad a la franquicia y se opta por reestructurar el conjunto sobre el formato de contratos. Desde los primeros momentos está muy claro que la producción quiere sorprender realmente a sus jugadores. Engalanado con una atmósfera clásica de película de espías, desde su introducción, que tiene la intención de trasladar al jugador gran parte de los cambios con una cuidada animación, llega la hora de ponerse una increíble máscara de Realidad Aumentada y comenzar a cumplir contratos.

En un universo distópico, Siberia ha declarado la independencia y se separa de Rusia creando su propio estado soberano. Una magnífica oportunidad para que rebeldes y grupos de poder aprovechen el desconcierto con la finalidad de obtener beneficios de una sangrienta guerra por el poder. Entre estos núcleos con intereses en la zona está implicada una misteriosa agencia que contrata nuestros servicios como francotirador a sueldo. A continuación, se nos ofrece un conjunto de misiones destinadas a equilibrar las cotas de poder en la región mediante la eliminación de ciertos elementos, la recogida de información o el sabotaje. Las motivaciones tampoco importan demasiado, tan solo la creciente cuenta bancaria y los privilegios que se obtienen con cada misión completada con éxito.

Con este nuevo enfoque, CI Games también prueba a renovar el concepto general de juego. Esencialmente hay un nuevo sistema de contratos, que diseminados a lo largo de cada región incluyen misiones principales y asignan tareas para ejecutar a objetivos claves y poder acceder a las nuevas regiones. Aunque hay un total de 25 contratos principales que siguen la narrativa principal de la campaña, cada una se estructura en mundo abierto con misiones secundarias y otras tareas adicionales para completar. Además, cada destacamento actúa de forma diferente y ofrece situaciones de combate distintas, lo que permite afrontar los contratos varias veces para obtener recompensas entre misiones.

Un mundo abierto más directo

El sistema de mundo abierto también se ha visto modificado. En realidad, no eran necesarias áreas tan grandes y completamente abiertas a la exploración como en ‘Sniper Ghost Warrior 3’. De hecho, en ‘Contracts’ puedes encontrar vastos mapas con enormes áreas dispuestas a ser exploradas, pero se abandona la idea de un mundo abierto desatendido, poniendo a disposición del jugador pasajes de corte más lineal, por supuesto repletos de opciones, pero donde resulta mucho más sencillo llegar a las marcas de forma directa. Básicamente, las áreas donde se reparten los objetivos son enormes recintos con múltiples caminos y posibilidades estratégicas y de sigilo. Además, se percibe un énfasis renovado en el reconocimiento exhaustivo de todas las posibilidades de acción antes de atacar.

Publicidad

En cada región hay una lista realmente grande de objetivos. Algunos son clave para continuar la sucinta historia política del juego, en particular mediante la identificación de nuevos objetivos en la cadena de poder de esta región. El resto, que es mucho, se segmenta entre misiones secundarias y algunos desafíos, como eliminar objetivos sin activar las alarmas, derribar múltiples enemigos desde varias distancias, etc. El orden para ejecutarlos es aleatorio y no es necesario seguir un patrón, sin embargo, algunos soldados son proclives a activar alarmas o más sensibles a los ruidos, de modo que evaluar la situación e ir despejando el área en orden de peligrosidad será determinante para no vernos sorprendidos. Para ello, el juego adopta un enfoque rompecabezas y aprovecha el sistema de contratos con misiones abiertas que se pueden abordar de formas diferentes, recompensando el pensamiento táctico y rápido ante los encuentros que surjan. Eso sí, con cada contrato resuelto satisfactoriamente, obtenemos dinero y puntos de experiencia que se pueden intercambiar por armas, equipo o habilidades.

Un disparo: un objetivo

Una vez más, la mecánica de disparo del rifle de francotirador es uno de los principales alicientes de la producción. Contamos con una balística precisa influenciada por la gravedad y el viento, elementos que debes tener siempre presentes para liquidar un enemigo con tan solo un disparo en el primer intento. Y aquí, CI Games siempre ha logrado resultados increíbles. Podemos emplear munición de mayor calibre y diferentes composiciones, por ejemplo, balas explosivas, de localización, etc. Pero tampoco se libran de sus particularidades, por ejemplo, la munición explosiva nos delatará debido al estruendo causado y ralentiza la velocidad para disparar debido al mayor peso de la bala. Por otro lado, la munición de calibre inferior permite velocidades más altas de disparo, pero el daño se reduce y nos fuerza a acertar en áreas vitales como la cabeza. Y a estas variables basadas en la física se añade la posición de disparo, con ventajas obvias, cuando estás apoyado.

Publicidad

Las nuevas mecánicas de disparo y el sistema dinámico de la retícula (cruz de la mira telescópica) permite un mejor control de la balística y de las condiciones atmosféricas en cada disparo. Pero el sistema dinámico del retículo no es la única herramienta nueva, el enfoque de combate más realista que propone ‘Contracts’ se centra en el disparo, el sigilo y las tácticas estratégicas. De manera que se pone a disposición del jugador un amplio arsenal de nuevos dispositivos que incluyen desde Drones de reconocimiento dirigibles y prismáticos con sistema de reconocimiento incorporado y máscaras de Realidad Aumentada.

No obstante, además del rifle de francotirador, dispones de ametralladoras de asalto y pistolas como armas auxiliares, ya que a menudo tendremos que desplazarnos a través de espacios confinados donde los rifles de francotirador no tienen mucho sentido. Sin dejar el arsenal, ahora podemos personalizar casi todos los elementos de las armas, incluidas miras u otros dispositivos, además de pintarlas con diferentes patrones y colores. Ideal para aquellos jugadores que les guste personalizar su personaje a nivel cosmético para sentirse más cerca de su alter ego. También podemos configurar el resto del equipo, portando botiquines de primeros auxilios, inyecciones de adrenalina (para la energía), sensores de movimiento o algo más letal como granadas o minas. Todo al alcance del mando y al gusto del jugador.

El ejército de un solo hombre

Entre una generosa cantidad de elementos desbloqueables y un árbol de habilidades bien pensado que nos permite mejorar las habilidades ofensivas y defensivas de nuestro personaje, no faltan los incentivos para continuar luchando, y en este sentido el desarrollador polaco ha hecho un trabajo realmente bueno, además, sin la necesidad de que la progresión sea mínimamente frustrante. Si planificamos bien y usamos el equipo de manera inteligente, podemos limpiar áreas enteras de enemigos sin activar una sola alarma o llamar la atención. Pero incluso si captamos el insano interés del enemigo tenemos a nuestra disposición armas y equipamiento para resolver cualquier situación (siempre que mantengamos la calma). A este respecto, hay mucha flexibilidad para afrontar los contratos de diferentes maneras y se deja el margen suficiente para preparar la infiltración perfecta.

Cuando hemos logrado superar los primeros inconvenientes, estamos situados, apuntamos con precisión a un objetivo a 550 metros de distancia, aguantamos la respiración y apretamos el gatillo, salta la famosa y satisfactoria animación de bala en cámara lenta que revienta la cabeza del enemigo como si fuera un melón. Aunque queremos pensar que existe cierta exageración en la forma en que una cabeza explota o un pecho se abre, en realidad la munición de estas armas a larga distancia es perfectamente capaz de crear tal devastación. La guerra no es bonita y hay que tenerlo en cuenta.

Ahora, lo que es realmente bello y evocador son los escenarios, que van desde montañas heladas hasta densos bosques, sin olvidar zonas costeras en varios momentos del día sobre un clima que no siempre es amigable. Siberia se retrata en el juego de un modo tan misterioso como implacable. Con peligrosos acantilados o superficies completamente heladas, hay muchas formas de morir sin la necesidad de recibir un disparo. Se percibe como CI Games ha trabajado muy duro para recrear estos entornos de forma creíble, que se decantan entre la arquitectura de la era soviética y las hostiles características propias de esta región rusa. Para complementar la oferta plástica, este entorno realista cuenta con efectos visuales y sonoros que dan un valor extra al capítulo. No hay lugar a la duda, también a nivel estético ‘Sniper Ghost Warrior: Contracts’ marca una evolución positiva con respecto al juego anterior. Todo se ha reestructurado y tiene momentos de una belleza visual incomparable que hace posible el correcto empleo del motor CryEngine.

Conclusiones

Después de algún tiempo ‘Sniper Ghost Warrior: Contracts’ se reinventa sobre su misma base y recupera toda la grandilocuencia bélica, llevando a la serie a otra dimensión. Tras variar algunas mecánicas, la evolución es patente y modifica parcialmente la estructura de la serie principal, proponiendo 25 contratos repartidos en 5 mapas grandes diseñados para ofrecer al jugador tantas opciones como sea posible. Por otro lado, el nuevo sistema de puntería es muy satisfactorio, capaz de liberar toda su potencia una vez te hayas familiarizado con la gestión de las trayectorias y los mecanismos de control. El sector técnico es como mínimo brillante, otro reflejo más de la minuciosa naturaleza del proyecto y el cuidado que se ha puesto en cada parcela.

Publicidad

Sniper Ghost Warrior Contracts - Launch Trailer