Los fallos de los robotaxis de Elon Musk en solo 6 días: desde invadir el carril contrario a frenazos fantasma

Los robotaxis autónomos de Tesla que Elon Musk anunció el año pasado han comenzado a ser una realidad. El pasado domingo comenzaron a prestar servicio en Austin, Texas, de forma limitada, dado que no estarán disponibles para el público general al menos hasta 2026. Lo que se está viendo en la ciudad tejana es una suerte de beta limitada en la que usuarios seleccionados por Tesla, principalmente influencers de la marca, pueden usar el servicio pagando una tarifa plana de 4,20 dólares por trayecto. Pese al limitado alcance de esta puesta de largo, no han faltado incidentes con la conducción completamente autónoma que usuarios de Reddit están recopilando en un hilo del popular foro de internet.

La flota se compone de entre 10 y 20 Tesla Model Y que funcionan con una versión especial de FSD (iniciales de Full Self-Driving o Conducción Totalmente Autónoma, el software que se ocupa de la asistencia a la conducción en los vehículos de Tesla).

Los robotaxis, que antes se llamaban cybercabs (cibertaxis) y ahora llevan un logo de robotaxi impreso, tienen actualmente una serie de restricciones. Operan dentro de un área geovallada de Austin, evitando autopistas, aeropuertos e intersecciones complejas. Tampoco lo hacen con mal tiempo y los trayectos se realizan con un monitor de seguridad que ocupa el asiento del copiloto y que puede reaccionar ante una situación de peligro pulsando un interruptor de seguridad. Tesla, además, está utilizando coches de seguimiento y conductores remotos como respaldo adicional, aunque no en todos los casos.

Explicado el contexto, vamos con los fallos que está cometiendo la largamente prometida conducción autónoma de Tesla en sus robotaxis que siguen atentamente desde Reddit en estos primeros días del servicio.

Algunos son relativamente menores, como no reconocer un camión de UPS que daba marcha atrás mientras intentaba estacionar o subirse a un bordillo. Otros son más preocupantes, como circular brevemente en sentido contrario o dejar a los pasajeros en medio de una intersección muy transitada.

Otros incidentes incluyen el llamado frenado fantasma, cuando el robotaxi se detiene sin motivo aparente. El sistema de percepción del entorno de Tesla, solo con cámaras, ha tenido desde hace tiempo problemas con este fenómeno, al parecer por malinterpretar sombras, marcas viales u otros factores ambientales, lo que activa el frenado automático de emergencia del coche. La lista en Reddit, que incluye vídeos de cada suceso reportado, incluye 3 incidentes de este tipo. Es la siguiente:

Tesla ha indicado que está recogiendo comentarios de los pasajeros para mejorar el servicio. Algunos de los primeros usuarios han publicado sus impresiones en X y otros medios sociales, lo que no sorprende hablando de influencers. Las impresiones son, consecuentemente, buenas. Sawyer Merritt, por ejemplo, ha afirmado en X que no tuvo problemas en sus 20 trayectos en dos días: 'sin intervenciones, sin problemas de seguridad críticos. Todos mis viajes fueron suaves y cómodos', señaló.

