La tecnología se ha convertido en una gran aliada en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Proyectos centrados en inteligencia artificial, machine learning y big data, así como en el uso de drones, robots, impresión 3D o aplicaciones móviles trabajan para intentar frenar la expansión del virus o, al menos, paliar sus efectos. Si algo ha quedado claro en los últimos meses es el imprescindible papel del sector TI ante esta crisis sanitaria, social y económica.

Muchas empresas están apostando por implantar soluciones tecnológicas para maximizar el bienestar de empleados y clientes

La digitalización de las compañías ha sido esencial para la continuidad de los negocios que han podido seguir abiertos. Sin embargo, no todas las empresas pueden permitirse un porcentaje alto de teletrabajo. Por ello, ahora toca pensar en la desescalada y en la vuelta a compartir espacios físicos, una transición en la que la tecnología volverá a jugar un papel clave. “Cuando volvamos, todo va a ser muy diferente. Algo tan sencillo como concertar una reunión deberá regirse por una serie de criterios (sólo si es imprescindible) y bajo una serie de características (pocas personas y separadas, menos tiempo...). Por lo que debemos adelantarnos y tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos y posibilitar la normalidad lo antes posible”, explica Julio Saíz, BDM Infrastructure and Cloud Services de Alhambra IT.

Las compañías están preparando planes para poder guiar a sus empleados y clientes durante la desescalada. Los especialistas están de acuerdo en que no es el índice de letalidad lo más preocupante de este virus, sino su alta capacidad de transmisión , por lo que tanto las empresas como las entidades públicas están poniéndose manos a la obra con tal de frenar el contagio.

Soluciones desde la fase 0

Además de las medidas de higiene y distanciamientos social más básicas, muchas empresas están apostando por implantar soluciones tecnológicas para maximizar el bienestar de empleados y clientes cuando reabran sus puertas. En este sentido, los expertos dividen este tipo de soluciones en inmediatas y atemporales.

Las primeras de ellas responden a cuestiones como la medición de la temperatura corporal o el control de aforos. “Las casuísticas son infinitas (tiendas, edificios, oficinas, mercados, hoteles, sucursales bancarias, museos o edificios oficiales, entre otras muchas); sin embargo, el objetivo es común es frenar el contagio dentro de las instalaciones”, comenta Saíz. Este tipo de soluciones, se caracterizan por su instantaneidad, su precisión y por la posibilidad de realizar una medición sin contacto, además de por la detección de mascarillas. Para el mayor control, es recomendable su instalación durante la fase 0 o 1.

Las herramientas que se harán imprescindibles

Más allá de la instalación de mecanismos, se encuentran otro tipo de soluciones quizá menos visibles pero que pueden dar respuesta a los problemas de todas aquellas compañías que están optando por modelos flexibles en los que muchos de sus trabajadores trabajan total o parcialmente en remoto. Los múltiples entornos de trabajo hacen necesaria la implementación de soluciones seguras: VPN, escritorios remotos, herramientas office compartidas, soluciones de videoconferencias seguras, backup remoto de los escritorios de trabajo o soluciones privadas de carpetas de trabajo compartidas, entre otras. Se trata de las soluciones definitivas para ser implantadas en cualquiera de las fases de la desescalada o fuera de ella.

“Son soluciones que, aunque pueden ser clave en estos momentos, venían acompañándonos desde hace años. Estamos hablando de soluciones en modalidad pago por uso y rápidamente desplegables que pueden servirnos de primeras para salir del apuro, pero realmente pueden mejorar nuestro negocio para siempre, ya que garantizan la productividad y la seguridad”, añade Saíz.

La ciberseguridad frente al teletrabajo

En este sentido, los expertos advierten también de un aumento considerable de los ciberataques, en un contexto en el que la seguridad de las compañías ha caído en picado por no tener una cultura del teletrabajo implantada y, por tanto, no contar con la tecnología necesaria ni seguir buenas prácticas. Entre el amplio abanico de posibilidades, las compañías deben decidir qué soluciones son las que necesitan en base a su carencias y posibilidades, aunque a veces les resulte complejo.