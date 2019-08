Cómo Olvidar a Mi Ex, una app que te ayudará en tus rupturas sentimentales

¿Te han dejado? ¿Has dejado? ¿Has finalizado una relación sentimental recientemente que se ha prolongado durante meses o años? Seguramente estarás pasando un momento bastante difícil en el que tendrás días más llevaderos y otros en los que te inundará la pena, el miedo, la soledad, el enfado, la rabia o la nostalgia.

Todo el mundo a tu alrededor te dará consejos y te contará que se supera y que el tiempo lo cura todo, pero a ti eso no te aliviará nada. Es un camino duro y quizás largo, pero que deberás andar tú solo, pese a que te rodees del cariño de tus amigos y familiares.

Hemos encontrado una app que, aunque no es un remedio infalible, sí que supone una pequeña guía para afrontar una ruptura. Se llama Cómo Olvidar a Mi Ex y está disponible para Android.

En el apartado Olvida a Tu Ex, hallarás artículos y algunos consejos prácticos para comenzar a recomponerte y empezar a hacer tu vida. Cuando te encuentres un poco perdido o confuso, puedes tirar de ellos. Así, hay temas como Cómo seguir después, Técnicas para olvidar rápido, 5 errores que debes evitar, Consejos psicológicos para olvidar a tu ex de una vez por todas o ¿Cuánto se tarda en olvidar?

Cómo Olvidar a Mi Ex incluso cuenta con una sección llamada Música Para Subir el Ánimo, que incluye algunas canciones que supuestamente van a hacerte sentir mejor. En realidad, es una mera lista de Spotify con media docena de temas. Y que hayan incluido ‘Shape of You’ de Ed Sheeran como canción que se supone que es para olvidar a alguien no dice mucho a su favor. Pero puedes hacerte tu propia playlist de temas que te animen en Spotify, porque la música resulta bastante sanadora.

La app también cuenta con otra sección llamada Frases Superadoras, con citas que, supuestamente, te servirán para seguir adelante y que tus días grises lo sean un poco menos. No te garantizamos que estas ‘píldoras’ de autoayuda funcionen en tu caso.

Cómo Olvidar a Mi Ex de Team FD Apps se puede descargar de manera gratuita en Google Play. En el almacén de Android la app ha cosechado más de 5.000 descargas. Sin embargo, tenemos que advertirte que la aplicación cuenta con publicidad, sobre todo algunos anuncios en vídeo que surgen cada vez que pinchas en una pestaña y podrás pasar a los pocos segundos de que se inicie su reproducción.