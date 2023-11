¿Qué pasaría si intentan hackear OpenAI? Se ha hecho

Hasta ahora, con el uso (y abuso) de inteligencia artificial, pocas personas se habían planteado qué podría ocurrir si alguien decidiera hackear una IA. Y, como ocurre en muchos aspectos tecnológicos, ya vamos tarde, pues se ha intentado: ChatGPT en línea se enfrentó a varios intentos de hackeo.

Las interrupciones han estado afectando a los usuarios del popular chatbot de IA y se informó de dificultad para iniciar sesión, mientras que otros reciben el mensaje "ChatGPT está al límite de su capacidad en este momento".

En su actualización más reciente, OpenAI culpó a un posible ciberataque por las "interrupciones periódicas", afirmando que fueron provocadas por un "patrón de tráfico anormal que refleja un ataque DDoS", en referencia a un ataque distribuido de denegación de servicio. Estos se producen cuando los piratas informáticos atacan un servidor abrumándolo con una avalancha de tráfico.

Afortunadamente,

los problemas se han resuelto y la web Downdetector ya muestra cómo el tráfico parece ser normal.

Aún no está claro cuál fue la causa exacta de los cortes,

de Telegram afirman que un grupo hacktivista llamado Anonymous Sudan, que está vinculado a otro colectivo similar prorruso (Killnet), se atribuyó el mérito.

Este ataque, efectivo o no, resalta el tipo de vulnerabilidades infraestructurales persistentes que afectan incluso a los sitios más utilizados y más avanzados de Internet: incluso aquellos que están desarrollando una IA que cambiará el mundo… supuestamente.

En cuanto al motivo, un miembro del grupo hacktivista publicó en Telegram que estaba apuntando a ChatGPT debido a que tenía un "sesgo general hacia Israel y contra Palestina", según Forbes.

Por su parte, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, inicialmente culpó de las interrupciones al renovado interés luego del anuncio de la compañía el lunes de nuevas características, incluido GPT-4 Turbo, su modelo de IA más poderoso hasta el momento, así como herramientas que permiten a los usuarios crear modelos de IA "GPT" personalizados.

"El uso de nuestras nuevas funciones de devday está superando con creces nuestras expectativas", tuiteó Altman, horas antes de que la compañía culpara a un posible ataque DDoS. "Es probable que haya inestabilidad en el servicio en el corto plazo debido a la carga".

usage of our new features from devday is far outpacing our expectations.



we were planning to go live with GPTs for all subscribers monday but still haven’t been able to. we are hoping to soon.



there will likely be service instability in the short term due to load. sorry :/