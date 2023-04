Así es el Orbiter 3, el dron por el que Grecia firmó un contrato de €370 millones

El auge de drones de tamaño medio, diseñados específicamente para tareas de vigilancia y coordinación de ataques es cada vez mayor. Uno de los más reconocidos en este sector es el Orbiter 3 que ahora forma de un contrato para suministrar docenas de estos sistemas al Ministerio de Defensa griego. El acuerdo es parte del gran contrato entre el Ministerio de Defensa israelí y griego, por un valor aproximado de 370 millones de euros, para la adquisición de los misiles guiados antitanque Spike.

Como parte del contrato, los misiles proporcionarán una solución avanzada que permitirá una ventaja operativa significativa en el campo de batalla moderno; mientras los sistemas Orbiter 3 detectan, reconocen e identifican un objetivo, los misiles Spike, lanzados desde el aire, el mar o la tierra, pueden atacar al enemigo.

En este escenario, el Orbiter 3 es un pequeño (30 kilos, fácilmente transportable) sistema aéreo no tripulado táctico y se considera uno de los sistemas líderes en su clase en todo el mundo. Los aspectos más destacados del rendimiento operativo del Orbiter 3 incluyen capacidades ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Detección de Blanco y Reconocimiento), no necesita área de despegue, puede transportar hasta 5 kilos de material, procesamiento de imágenes avanzado, navegación incluso en un entorno sin GPS y la capacidad de soportar condiciones climáticas adversas.

El sistema es totalmente compatible con los estándares de la industria, incluido STANAG 4586 (NATO) para controles UAS y H.246 para transmisión de video.

Incluye tambien tres sensores para el día y la noche, se despliega en apenas 7 minutos, propulsión eléctrica silenciosa, su despegue y recuperación son automáticos (incluye una red para operaciones marítimas), puede ser controlado desde vehículos en movimiento. Tiene una autonomía de 7 horas y un radio de operación de 150 km.