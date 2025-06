Perplexity tiene listo su navegador IA para Windows, entre los rumores de compra por Apple.

No es ningún secreto que Apple es el farolillo rojo en la carrera de las grandes tecnológicas por la IA. Apple Intelligence no ha sido lo que muchos usuarios, alentados por los comentarios de la compañía en la WWDC de 2024, esperaban y la renovación de Siri con un nuevo modelo de inteligencia artificial ha sido aplazada. Debido a esta situación, Apple estaría considerando comprar la startup Perplexity para integrar sus capacidades de inteligencia artificial en sus productos y servicios, según ha informado Bloomberg, y así ponerse a la altura de la competencia.

Perplexity.ai no es un chatbot al uso. Fue lanzado en 2022 por un equipo proveniente de OpenAI, desarrollador de ChatGPT y se presenta como un motor de búsqueda conversacional con inteligencia artificial que utiliza modelos de lenguaje propios y de terceros como GPT-4, Claude u otros. Cuenta tanto con una versión gratuita como de pago, y siempre ofrece los enlaces a las fuentes de información que utiliza. Sin ser perfecto, es más fiable que ChatGPT a la hora de hacerlo, como se ha demostrado en varias ocasiones. Y su nuevo producto es un navegador IA, Comet que está a punto de llegar a los usuarios de Windows. Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, ha confirmado en X que la versión para Windows ya está lista y que las invitaciones para los primeros testers ya han sido enviadas. La compañía también está trabajando en una versión para Android, cuyo desarrollo, aseguran, va por delante de lo previsto.

Windows build is also ready. And few invites have been sent for early testers. Android build is also moving at a crazy pace and moving ahead of schedule. iOS updates soon. https://t.co/qwmd3QpqVn