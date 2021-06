Acusan al jurado de ‘Masterchef’ de racista por sus bromas a la aspirante Jiaping

A Dani, de 41 años, se le atragantó el bizcocho. El vizcaíno se convirtió en el octavo expulsado de las cocinas de ‘Masterchef’ por un postre que ni era bonito ni estaba bueno. El jurado del talent culinario de La 1 fue tajante, la tarta de Dani fue “desastrosa”, pero su esfuerzo y compromiso durante todo el concurso ha sido innegable. Al final, el pastel del aspirante vasco salvó a sus excompañeros María y Toni a pesar de que tampoco estuvieron muy acertados.

En ‘Masterchef’, el más mínimo error en el momento menos oportuno es condenatorio, y eso es algo que Dani tenía claro tras la expulsión. El hostelero de Gecho se fue con resignación, pero cree que se marcha antes de tiempo ya que piensa que tienen más mano que otros aspirantes que continúan en el concurso. “Me fastidia porque creo que cocino mejor que posiblemente muchos de los que se han quedado”, dijo.

No obstante, el programa 9 del ‘talent’ de la televisión pública estuvo marcado por varios momentos que no gustaron a la audiencia. La aspirante Jiaping afrontó su capitanía en la prueba de exteriores con solvencia y, esta vez, quien no estuvo a la altura fue el jurado. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera bromearon con la concursante, de origen chino, imitando su idioma natal para que “entendiera” su valoración. El cachondeo no fue puntual, sino que durante todo el programa de este martes se repitieron las mofas intercalando el mandarín inventado y el español con acento oriental.

Pepe: "Mucho tiempo practicando el cantonés"

Jiaping: Ehhhh... Tienes más acento de chino mandarín que cantonés. Te confirmo



En la primera prueba, Samantha sorprendió a Jiaping con un proverbio chino que dice que “hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida”. A la aspirante le sonaba la frase pero, por si le quedaban dudas, Pepe se la tradujo en un idioma inventado, probablemente el chino. La concursante se lo tomó con humor y le dijo al cocinero que su acento era mandarín, y no cantonés como pensaba el chef de El Bohío.

Durante la prueba de exteriores, en Talavera de la Reina, Jordi se acercó a Jiaping para decirle a la aspirante que lo estaba haciendo bien. “Tú sabel mucho. Yo estal tranquilo, Luego tomal un vinito contigo”, le dijo el chef del restaurante ABaC de Barcelona, pero para ello tenía que “ganal”. El cocinero luego aclaró que las “coñas” iban “con todo el cariño” porque quiso poner en valor el liderazgo de la capitana a pesar de que el castellano no es su idioma natal.

Esas constantes traducciones al chino (inventado) por parte del jurado, lejos de hacer gracia, molestaron a la audencia. Muchos fueron los internaturas que mostraron su enfado en redes sociales, calificando la broma cono “vergonzosa, pero sobre todo, racista”. Otros destacaron también la “gordofobia” y el “machismo” del programa, así como los chistes “casposos” de los chefs.