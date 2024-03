Receta de Podemos contra la sequía

Podemos ya ha encontrado solución para el endémico problema de la sequía. No se trata de más pantanos ni de evitar el vertido del agua al mar ni de medidas para compartir. La receta podemoide, suponemos que con el visto bueno de Iglesias, consiste en beber y regar menos. Recortar el consumo, aunque no a todo el mundo, pues sería una amputación selectiva, para turistas y agricultores. ¿Por qué ellos y no otros? No lo sabemos, pero es lo que plantea el partido morado. Aunque pueda parecer poco creíble, no lo es. La propuesta la firman lone Belarra y la diputada Martina Velarde Gómez, miembras destacadas del podemismo. Al plan no le falta un detalle, según Europa Press: en primer lugar, quieren «una moratoria a los regadíos hiperintensivos en manos de fondos buitre y macrogranjas, e impedir nuevos regadíos en las cuencas afectadas, así como el control del suministro a aquellos ya existentes en cuencas con sequía». O sea que si el campo ya está casi hundido por las ecológicas políticas extremas de la UE, Podemos propone darle el tiro de gracia. Habrá que comprar todo a Marruecos. Gran idea. Aunque es mejor aún la propuesta de penalizar al sector del turismo, primera industria nacional. Menos agua para los visitantes y más «para los vecinos y vecinas de las zonas afectadas». Por supuesto no quieren ni oír hablar de trasvases, embalses o desaladoras. Podemos prefiere sacrificar al turismo y la agricultura. Pasaremos a estar al mismo nivel que Albania, otrora paraíso comunista. Eso sí, en la taberna Garibaldi, de Pablo Iglesias, «que no farte de ná».