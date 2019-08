El «FBI» más diverso

En septiembre llega la segunda temporada de «FBI». Emitido en TNT, este drama pertenece al universo del «showrunner» estadounidense Dick Wolf, creador también de «Ley y orden», «Chicago: Fire» y «Justice», todas ellas series protagonizadas por personajes dedicados a una misma profesión y procedimentales, es decir, que cuentan con una trama independiente en cada capítulo.

En la presentación de la segunda temporada en Madrid, Zeeko Zaki (agente especial Zidan en la serie) reflexionó sobre la clave del éxito del productor: «Hace un desarrollo de los personajes muy sutil que permite que se alarguen las temporadas sin cansar al público». «FBI» se centra en el departamento de la organización que lucha contra el terrorismo, y si hay algo recurrente en el desarrollo de la serie son la adrenalina y las escenas de acción: «Siempre intimida abrir un guión y ver escenas de acción. Yo trato de darle la versión más cinemática, como si fuera James Bond o Tom Cruise» bromea Zaki. «Mientras estás rodando una de estas escenas, hay un equipo regrabando la siguiente para ver cómo queda y los posibles fallos, para que luego tú entres y hagas lo mismo», explica el actor. La representación de la diversidad social es también un factor muy presente en la ficción: «En la serie se reflejan las tensiones raciales de la actualidad, y creo que muchas personas que apoyen a Dick Wolf y que quizá no estén de acuerdo con estas representaciones, le apoyen y se queden a verlo un ratito más de lo que se hubieran quedado en esa parte que quizá no les resultaría tan cómoda. Hay que mostrarle al público cosas que de otra forma sería bastante difícil», reflexiona Ebonee Noel (la analista Kristen Chazal en la serie), quien también acudió a la presentación.

El estreno de la segunda tanda de capítulos está al caer y, como es de esperar, los actores no sueltan prenda sobre sus tramas. Sin embargo, sí han compartido lo que les gustaría que apareciera: «Las causas detrás de que algunos casos no se lleguen a resolver nunca» elige Noel, mientras que a Zaki le interesaría otro aspecto: «el FBI utiliza técnicas muy interesantes para extraer la información, y ese procedimiento es algo que me gustaría ver más». Además, la serie ya cuenta con su propio spin-off, que lleva el nombre «FBI: Most Wanted». Este nuevo proyecto se centra en la división del FBI, encargada de rastrear y capturar a los criminales más perseguidos de su lista. Sin embargo, Noel matiza para LA RAZÓN que su argumento es independiente del de «FBI»: «Pertenece a nuestro mundo pero tiene un tono diferente y tienen otra forma de trabajar, porque desarrollan la mayoría de su trabajo en exteriores. Además, es una rama más específica porque solo se busca a los delincuentes más buscados, mientras que en nuestro caso es más amplio y hay muchos más crímenes. La serie no nos sustituye, sino que nos complementa y nos ayuda a mostrar el gran trabajo que hace el FBI». «Queremos seguir trabajando como ellos para reflejar la reputación que creemos que no está a la altura a la que debería estar», completa Zaki.