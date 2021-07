Ya puedes disfrutar del primer hotel del mundo sobre superhéroes de Marvel en Disneyland

Un hotel para descubrir, perderse entre la magia Disney y sobre todo... para estrenar. Disney inaugura el primer hotel exclusivo inspirado en el mundo Marvel. Un hotel de cuatro estrellas confort Premium en el que podrás revivir en familia la historia de Iron Man, Spider-Man o Thor.

Un hotel de confort total con servicios personalizados en el que sus huespedes podrán admirar una de las mayores colecciones de arte de Marvel jamás vistas. Podrás disfrutar de más de 350 obras de arte de Marvel Comics y Marvel Studios creadas por hasta 110 artistas europeos y de otros lugares del mundo -incluyendo hasta 50 piezas exclusivas-. Algunos de los artistas europeos son; el español Carlos Gómez que ha creado los enormes paneles de comics en blanco y negro retroiluminados que dan la bienvenida a los visitantes nada más entrar en el Hotel. El artista francés Marvel Olivier Coipel, famoso por su trabajo en Los Vengadores, Thor y Spider-Man, ha creado una gran representación de comic de Thor: O, entre otros, la artista francesa Marvel Stéphanie Hans, cuyas obras en los comics Marvel incluyen Asgardians of the Galaxy, Rayo Negro y muchos más, ha creado un retrato increíble de una Capitana Marvel segura y decidida en pleno vuelo y rodeada de su poder cósmico.

Una de las 350 exposiciones realizadas por artistas europeos para el hotel

La presidenta de Disneyland Paris inauguró el pasado 21 de junio el Hotel junto a personajes como Spider-Man. En sus palabras: “Con el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, estamos dando un paso mas allá en la oferta de nuestros Hoteles y en la transformación de la experiencia del visitante sumergiéndole más que nunca en nuestras historias Disney más queridas y en nuestras conocidas franquicias”.

Las habitaciones

Un hotel que está situado en Disneyland Paris, a solo diez minutos de la entrada del recinto de ocio. Un emplazamiento único con 561 habitaciones -90 de ellas son suites dedicadas a Spider-Man, Los Vengadores o a otros Súper Héroes Marvel. Disneyland Paris continúa así invirtiendo en la experiencia del visitante e integrando las historias Disney en sus hoteles con el fin de hacer su estancia más inmersiva e inolvidable.

Cada habitación cuenta con obras de arte Marvel y ofrece la máxima comodidad, así como servicios e instalaciones de última generación. Quienes opten por una de las habitaciones Empire State Club o una de las 25 suites podrán disfrutar de servicios adicionales, con una recepción independiente, servicio de aparcacoches gratuito y acceso al Empire State Lounge, un elegante salón VIP donde pueden desayunar, tomar bebidas y snacks a lo largo de todo el día y disfrutar de la exclusiva experiencia The Art of Tea Time.

Una de las habitaciones superiores del nuevo Hotel de Disney

El Hotel New York-The Art of Marvel te ofrecerá una estancia inigualable en la que podrás disfrutar de Selfie Spots con Spider-Man en el Super Hero Station, de espacios creativos pensados para los más pequeños como el Marvel Design Studio, o del Hero Training Zone, un campo de entrenamiento al aire libre. Además, los huéspedes podrán elegir entre los estilosos restaurantes y bares del hotel ofrecen una gran variedad de fantásticos productos.

Le premier hôtel au monde dédié à l’art MARVEL ouvrira ses portes lundi 21 juin 2021 ! Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, rendra hommage à la ville berceau de nombreux Super Héros MARVEL et aux artistes qui les ont créés. ➡️ https://t.co/dvP9D5hYZv #ArtOfMarvelHotel pic.twitter.com/dpn9emJVBa — Groupe Euro Disney (@EuroDisney) June 17, 2021

La tienda del Hotel es como la tienda de un museo donde los visitantes pueden comprar reproducciones de algunas de las obras expuestas. Inspirada en la colección de armaduras de Tony Stark, ofrece figuras de coleccionista, libros de arte, ediciones especiales de Comics Marvel y muchas otras cosas relacionadas con la arquitectura y el diseño del Hotel incluyendo reproducciones de las estatuas de las armaduras de Iron Man expuestas en el lobby

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel rinde tributo al hogar de los Súper Héroes Marvel y a los artistas que los crearon. La reserva de habitaciones puede hacerse a través de su página web www.disneylandparis.com, en la central de reservas de Disneyland Paris y a través de sus proveedores de viajes.