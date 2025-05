El documentalista Lethal Crisis cuenta su infierno en Ucrania en el podcast de Jordi Wild: "escuché el dron y me temblaban las piernas"

Desde hace unos años, Jordi Wild ha reinventado por completo su contenido en YouTube con un podcast en el que entrevista a numerosas personalidades de multitud de sectores. En este sentido, el youtuber se ha consolidado como uno de los creadores de contenido que ofrece una enorme diversidad de temas relacionados con la sociedad, la ciencia y el deporte, entre otros muchos temas.

Uno de sus invitados habituales es el documentalista Lethal Crisis, quien se dedica a realizar documentales de lo más arriesgados por todo el mundo. Una de sus últimas vivencias ha sido en Ucrania, donde llegó a temer realmente por su vida al ser perseguido por un dron asesino que localizó a su grupo en una trinchera, aunque con la suerte de que no logró impactarles. Tal y como destaca el propio Lethal Crisis, uno de los momentos en los que más miedo ha pasado en toda su vida.

Lathal Crisis, a punto de morir en su documental por Ucrania

Así lo contaba el propio protagonista ante un estupefacto Jordi Wild, que no podía creerse lo que estaba escuchando. "Nos dijeron que teníamos que correr en fila india y línea recta a la siguiente trinchera, que estaba como a 200-300 metros. Y que esto no era para que el dron no nos viera, sino para que, si nos ve el dron, elija a quien mata", asegura. Hay que tener en cuenta que estos drones realizan sus trayectos por coordenadas, de modo que al detectar la posición del joven y su equipo, este dron avisó a otro para acabar con la posible amenaza.

"Yo escuché el dron, y fue la vez que más miedo he pasado, me temblaban las piernas. Porque estás corriendo por unos campos de cultivo en los que no hay nada con lo que cubrirte, y yo ya había visto lo que pasaba con los drones", continúa el creador de contenido, visiblemente afectado al recordar la vivencia en la que el dron estalló en su trinchera, aunque sin llegar a impactar con nadie. "Lo que me hace estar muy seguro de lo que hago es que yo trabajo por vocación y por pasión [...] Pero en este caso llegué a decir: ¿qué cojones hago aquí en las trincheras?", finaliza con el relato.