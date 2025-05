La serie de Fallout podría contar con hasta 6 temporadas, según uno de sus actores

Los juegos de Bethesda siempre han sido muy queridos por un amplio porcentaje del público, sus entregas han conseguido enamorar a millones de personas y por supuesto, una de las sagas más icónicas que hay actualmente en el mundo es Fallout. Por supuesto, el gran éxito de los videojuegos hizo que Prime Video se decantase por hacer una adaptación que ha conseguido ser mucho mejor de lo que todos creían. La serie de Fallout ha tenido un éxito impresionante gracias a su historia y a los actores que encarnan a los protagonistas, lo bueno es que parece que todavía está lejos de terminar.

En esta ocasión ha sido el actor Aaron Moten, el cual da vida a Maximus en la serie, el que adelantó que puede haber cinco o seis temporadas en total. Esto ha sucedido en la Comic Con de Liverpool y si quieres ver el momento, un usuario de Reddit lo ha compartido con el resto de la comunidad. Parece que si disfrutaste con la primera temporada de la aventura de Lucy y compañía, ahora todavía puedes esperar mucha más acción y momentos sencillamente espectaculares.

Cuando me senté a hacer la serie, me dijeron que tendríamos un punto de partida, y me dieron el punto final. Y ese punto final no ha cambiado, pero el punto final lo marcan las temporadas 5 y 6. Siempre supimos que nos tomaríamos nuestro tiempo con el desarrollo de nuestros personajes.