Dardo de Junqueras a Puigdemont: el diputado es «insustituible»

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras reclamó ayer al Tribunal Supremo (TS) que autorice permisos extraordinarios para poder asistir a la sesión constitutiva del Parlament del próximo día 17 y al posterior Pleno de Investidura. Y lo hace con argumentos que parecen desbaratar la pretensión de Carles Puigdemont de ser investido de nuevo president sin necesidad de estar presente en la Cámara. Junqueras invoca el artículo 4,1 del Reglamento del Parlament y subraya que los diputados «tienen el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno». «La persona del diputado es insustituible», hace hincapié, «por respeto» a la representación popular que ostenta y su voto, recalca, «es indelegable». Principios todos ellos incompatibles con la intención del líder de Junts per Catalunya de una investidura telemática y de una posible delegación de voto por parte de los cuatro ex consellers refugiados en Bruselas.

La defensa del ex vicepresidente de la Generalitat, que ejerce el letrado Andreu Van den Eynde, insiste en que la presencia de Junqueras en la sesión constitutiva del Parlament «resulta insustituible» ya que en la misma «el voto emitido determinará la mayoría para la elección de la Mesa» de la Cámara catalana, una institución que será clave en el procedimiento para la elección del futuro president. Su voto, añade, es indelegable «y afectaría a la dinámica de mayorías parlamentarias, por lo que su función en el plenario no puede ser sustituida».

En una cárcel catalana

Para facilitar su asistencia a ambos plenos y poder ejercer su derecho a la participación política, el abogado del líder de ERC solicita al juez Pablo Llarena, instructor de la «macrocausa» contra los principales impulsores del proceso independentista, que dé el visto bueno al traslado de Junqueras al centro penitenciario Brians-I, próximo a su domicilio, o a otra cárcel catalana. Y es que la intención de su defensa no se limita a ambas citas parlamentarias, sino que avanza su intención de ir solicitando más permisos de forma paulatina «a medida que las sesiones del Parlament de Catalunya se anuncien».

Ese traslado, asegura, «no entorpecería en modo alguno la instrucción» porque en su opinión no hay ninguna diligencia de investigación pendiente que requiera de la presencia de su defendido.

«Un diputado electo ha de poder emitir su voto y, por tanto, participar en el Plenario –añade–. No hacerlo modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas».

En su situación de prisión provisional, sostiene la defensa de Junqueras, como diputado electo «ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales». Asumiendo que su encarcelamiento impida su asistencia diaria a la Cámara autonómica o a las comisiones parlamentarias –continúa–, este hecho «no puede implicar su inasistencia al Plenario ni la pérdida de su voto». Esta limitación, denuncia, «alteraría la función misma del Parlamento y afectaría a un poder del Estado, desnaturalizando el derecho de participación política».

Llarena rechazó dejar en libertad al líder de ERC el pasado día 5 al entender que subsiste el riesgo de reiteración delictiva porque no ha abandonado su intención de recurrir a la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña.