«Hay viabilidad legal para que Tabarnia sea realidad»

–¿Tabarnia es un reino fantástico? ¿Es una alegoría o una realidad?

– Tabarnia empezó quizá como una idea alocada del que acuñó el término, sin pretensión de ser una realidad, pero dadas las circunstancias y como se ha desarrollado todo, pues de repente hemos visto que se puede convertir en una realidad. Hemos dado la vuelta a los argumentos y los hemos fundado en cosas reales. Entonces, si ellos tienen legitimidad para romper España, ¿por qué nosotros no podíamos decir que queremos romper con esa Cataluña institucional que se ha enajenado y quedarnos dentro de España?. Lo nuestro no es romper ni separar, no es crear fronteras, es quedarnos en casa nuestra y hay gente que quiere obligar a más de la mitad de la población a dejar su casa.

–¿Sin independentismo no habría Tabarnia?

– Claro. Tabarnia, si el independentismo retrocede y dice basta, vamos a vivir en paz y vamos a dejarnos de esos cuentos que hemos ido haciendo grandes y poniendo en el corazón de la gente a base de mentiras, si eso desaparece. Tabarnia no tiene ninguna razón de ser. Tabarnia no es un nacionalismo a la inversa ni una realidad que debe ser sí o sí por dignidad; Tabarnia es una respuesta a una actitud despótica de una gobierno que ha gobernado solo para algunos y ha despreciado a la mayoría.

-¿Cuáles son los argumentos sobre los que se sostiene Tabarnia?

– Es importante dejar claro que nosotros no queremos usar esos argumentos para legitimar una hipotética independencia de Tabarnia, que no es lo que defendemos, sino mantenernos dentro de España. Dicho esto, puedo citar el argumento económico, por ejemplo. Se habla de déficit fiscal de Cataluña, manipulando además las cifras, y eso que ellos denuncian de España nosotros lo podríamos decir también en Cataluña. Es decir, Barcelona es la provincia que más aporta, cerca de un 80%, y la que menos recibe (60%), pero entendemos que aquellos que más tienen son aquellos que más deben pagar. Además, por ejemplo, está también el tema de la ley electoral, que beneficia a unas zonas, a una minoría, en detrimento de otras. No puede ser que haya votos de una parte de la población que valgan la mitad que otros.

–Han querido dar un tono sarcástico o humorístico a la situación. ¿Por qué? ¿No cree que ello puede hacer que no les tomen en serio?

– Creo que toda esa gente que ha desconectado mentalmente de la Cataluña institucional nos toma más en serio a nosotros que a esos políticos. Ese tono de humor no es negativo, sino que aporta un poco de luz a un ambiente bastante tenso, bastante crispado, en el que ya no hay vecinos o compatriotas, sino rivales y enemigos a batir. El humor, por un lado, rebaja un poco la tensión y por otro, el independentismo ha intentado hacer creer durante mucho tiempo que nosotros éramos gente oscura, peligrosa, agresiva, y en este contexto, ofrecerles una imagen que demuestra todo lo contrario es una buena forma de desmontar ese imaginario social que han creado para despreciarnos. Y ese es uno de los motivos por el que nos silencian, porque lo que se ve de nosotros, lo que somos, no es la imagen que ellos han querido crear de nosotros.

– Aseguran que no aspiran a ser un partido político, pero al final lo que están haciendo es política.

–Nosotros no hacemos más política que la que puede hacer cualquier asociación o plataforma. Lo que hacemos es poner en el debate público una injusticia vivida durante muchos años, el menosprecio de un gobierno a una mayoría de la población, la manipulación histórica invocando el nombre de Cataluña para prostituir la historia y hacerla a su gusto y a su medida. Creo que no hacemos política sino que se trata una respuesta que hemos tenido a una situación que consideramos injusta y que después de mucho tiempo nos hemos atrevido a salir al espacio público a contarlo todo.

– Precisamente, ¿el origen popular de esta iniciativa es un valor añadido?

–En Tabarnia tiene mucha fuerza el que no haya sido una cosa artificial o creada, sino que es una realidad, una respuesta natural, que ha nacido de la gente de a pie.

– ¿Quienes no quieren la independendencia de Cataluña han estado demasiado tiempo callados, pasivos?

- Esa mayoría de la que hablan ha sido silenciada pero también ha sido silenciosa. Se la ha callado utilizando diferentes estrategias pero además el miedo a ser crucificado públicamente, a ser tachado de fascista o a ser marginado en el ambiente laboral ha hecho también que la gente optara por callar. El despertar del 8 de octubre, cuando se demuestra la gran farsa y el gran fracaso de toda la estructura nacionalista que durante 35 años ha intentado vender la historia de «un solo pueblo», podría y debería haberse producido mucho antes. El 8 de octubre fue la demostración de que no éramos minoría.

– ¿Cuál es el fin último de Tabarnia?

- El fin es convertir Tabarnia en un gran espejo en el que el independentismo se vea reflejado y vaya viendo el absurdo de su planteamiento. Esto ha de ir desmontando el nacionalismo. Nuestra esperanza es que esto sea suficiente para frenar el nacionalismo y la división, para recuperar la tranquilidad social. No queremos llegar a más. Pero si eso no es suficiente, entonces nos veremos obligados a hacer que Tabarnia sea una realidad.

- ¿Y legalmente es viable?

- Hay dos artículos de la constitución de la Constitución que lo prevén, que son el 143 y el 144, y se está trabajando en ese sentido por si llega el momento en que no nos dan otra opción, queremos tener otra vía de escape para no hundirnos con ellos. Pero ojalá que no lleguemos a eso.