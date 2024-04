La goleada 12-0 de un equipo con cinco jugadoras trans que indigna al fútbol femenino

Las “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes. Ahora, una goleada en una liga femenina de fútbol ha vuelto a calentar el debate.

El pasado mes de marzo, un torneo de fútbol femenino australiano fue tachado de misógino después de que lo ganara un equipo formado por cinco jugadoras transgénero, en medio de acusaciones de que una de ellas había roto la pierna de una oponente por dos partes. El Flying Bats FC ganó todos los partidos que jugó durante las cuatro semanas de la Copa Beryl Ackroyd, incluida una victoria por 10-0 en la que uno de sus jugadores trans anotó un doble hat-trick.

Los organizadores habían celebrado previamente una reunión de crisis, durante la cual se advirtió a los equipos rivales que negarse a jugar contra los Bats daría lugar a medidas disciplinarias e incluso podría verse como "acto de discriminación”.

Un directivo de uno de los clubes implicados declaró al periódico australiano Daily Telegraph que “nuestras chicas están aquí para jugar por diversión y esperan jugar en la competición femenina. No se inscribieron en una competición mixta". Además denunciaron que algunos de estos jugadores tiene 30 años y juegan frente a niñas de 15.

El asunto adquirió una gran relevancia y se volvió viral al momento. Ahora, el Flying vuelve a estar de nuevo en el ojo del huracán tras endosar un goleada por 12-0 al al Beecroft FC.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes cuando los Flying Bats consiguieron la abultada y polémica victoria en la Copa Zafiro. Según la emisora ​​de radio 2GB, nueve de los 12 goles los marcaron jugadores nacidos como varones. Un padre llamó indignado al programa para relatar su frustración.

Indignación entre los padres

"Estoy absolutamente furioso con Football Australia por permitir que este equipo continúe. Nadie tiene problemas con los atletas transgénero. Nadie tiene ningún problema con eso. Todo el mundo piensa que debería tener derecho a jugar. Pero deberían jugar en la competición donde nacieron o una específica", denunció.

'Tenemos resultados de 12-0... Estoy muy orgullosa de mi club y de mi hija, que van a salir al campo en una competición femenina para dar lo mejor de sí contra las mujeres. Me asusta en primer lugar desde el punto de vista de la seguridad, pero también me enfurece por todo el esfuerzo que ponemos: los voluntarios y el patrocinio y todo lo que hacemos para apoyar al equipo, podríamos enfrentarnos a un equipo de hombres en el próxim partido y quedar fuera de esta prestigiosa competición. Cuando nueve de los 12 goles los marcan hombres, ¿cómo pueden hacerlo las mujeres? Por eso hay una competición femenina, porque las mujeres no pueden competir con los hombres al mismo nivel", continuó argumentando.

“Aquí nadie discrimina. Todas las personas transgénero deberían tener derecho a jugar, no tengo ningún problema con eso, pero en el sexo en el que nacieron, eso es lo justo", concluyó.

La presidenta de los Flying Bats, que se jacta de ser “el club de fútbol femenino y no binario LGBTQIA+ más grande del mundo”, dijo al Daily Mail Australia que las mujeres trans habían estado jugando para ellos durante al menos dos décadas.

“Como club, el Flying Bats FC defiende firmemente la inclusión y nos enorgullecemos del juego seguro, respetuoso y limpio, la promoción de una comunidad de apoyo para los jugadores, funcionarios y seguidores LGBTQIA+, y los importantes beneficios físicos, sociales y Beneficios para la salud mental que aporta la participación en el deporte, especialmente para los miembros marginados de la comunidad LGBTQIA+. Somos un club que valora por igual a nuestros jugadores cisgénero y transgénero" añadió.

Una vez más, la polémica también ha llegado a España. "Es tongo, trampa, juego sucio, dopaje, tomadura de pelo" denuncian desde la plataforma "Contra el borrado de las mujeres".