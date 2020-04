Simón advierte que lo ocurrido ayer con los niños “puede hacer que demos un paso atrás”

El día de ayer recordó al de los Reyes Magos, con miles de niños despertándose ilusionados para disfrutar de su mayor regalo: poder salir a la calle tras más de 40 días encerrados en sus casas. Aunque la mayoría de los adultos se tomó en serio las indicaciones del Ministerio de Sanidad para que estos paseos no aumentaran el riesgo de transmisión del virus, lo cierto es que se vieron imágenes preocupantes de aglomeraciones en algunas ciudades y de grupos de padres que no respetaban las medidas de distanciamiento ni de higiene.

Ante el riesgo de que estas medidas de alivio del confinamiento echen por tierra todo lo conseguido y rompan con la tendencia descendente en la epidemia, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido que “de la misma forma que ver imágenes de niños en la calles me produce alegría, también me han despertado preocupación”. Por ello, ha advertido que “las medidas de desconfinamiento no significa que podamos hacer todo lo que queramos”.

Aunque Simón opina que la mayoría de los adultos se tomaron en serio las indicaciones de Sanidad, “es verdad que hay gente que no ha cumplido las órdenes”. “No sé si son incívicos o insolidarios, pero, desde luego, son poco prudentes”. A ellos les ha recordado que “lo hemos pasado muy mal” y que “ciertas actuaciones pueden hacer que demos un paso atrás”. El director del Centro de Alertas ha explicado que “hay que ser coherentes con el esfuerzo que hemos hecho para llegar aquí” y apela a la responsabilidad de todos para iniciar esa nueva normalidad: “En estas fases de apertura, además de lo que puedan hacer las instituciones, hay un componente de responsabilidad individual”, ha subrayado.

¿Qué pasará el 2 de mayo?

El epidemiólogo, además, ha advertido de que si se rompe con la buena tendencia descendente en la epidemia no se implementarán las siguientes medidas de relajación del confinamiento anunciadas por el Gobierno, como permitir a los ciudadanos correr y pasear a partir del 2 de mayo. “Dependerá mucho de la evolución epidemiológica , si no va como debe y no se respetan las indicaciones, la fase de transición llegará más tarde o será más lenta”.

Para el próximo 2 de mayo, anuncia que “habrá que ser más cuidadoso para volúmenes más importantes de población” con el fin de “garantizar que no se produzcan situaciones que aumenten el riesgo, sobre todo para la población vulnerable”.