En Europa se hartan de las mentiras de Sánchez: "Esto en mi país no pasa, ¿por qué España lo permite?"

Lejos de las investigaciones de la UCO y todos los casos de supuesta corrupción que salpican al PSOE, el principal foco ha estado en la cumbre de la OTAN, y también, en otra actuación de Pedro Sánchez en referencia al gasto del PIB en Defensa. El pasado domingo daba una conferencia en la que decía haber "acordado" con la Alianza Atlántica "no gastar más del 2,1%", mientras el resto de territorios llegarían al 5%. No obstante, esto ha sido desmentido con el paso de los días no solo por la oposición española, sino por Donald Trump o el secretario general, Mark Rutte.

Y es que en el resto de Europa, altos cargos, prensa internacional, primeros ministros o eurodiputados ya conocen el "modus operandi" del presidente del Gobierno de España, así como gran parte de políticos del Viejo Continente muestran su descontento ante las numerosas mentiras, "juego sucio" o la imagen negativa que el sanchismo está dejando de la política española.

Quizás la mayor prueba fue cuando la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, tiraba de ironía al ser preguntaba sobre qué pensaba de la excepción de que España llegara solo al 2,1% de gasto en Defensa mientras el país transalpino, al igual que el resto de los aliados, tenían que llegar al 5%: "No he escudado de nadie temas discordantes, Italia y España hemos firmado lo mismo, decía tajante la líder italiana, celebrando así la "unidad de todos los países". Así, con la risa floja, aseguraba que "hemos hecho como España o España ha hecho lo mismo que nosotros, pero todo el mundo ha firmado exactamente el mismo documento".

Las crisis del PSOE y los casos de corrupción agitan Europa: "Señor Sánchez, presente su dimisión y convoque elecciones"

Pese a firmar el mismo documento, Sánchez buscaba entrar en guerra con la OTAN tanto antes como después de la cumbre. Primero, hablando delante de todos los españoles de un "acuerdo fantasma" con Rutte cuando el propio Rutte certificaba que "España se ha comprometido". Luego, con Trump, quizás el más crítico con el Gobierno español y el cual amenaza con que "si Madrid se niega a pagar, entonces haremos que pague el doble".

Sánchez solo se limita a responder que "España es un país soberano", que puede tomar "sus propias decisiones" y que los aranceles "se negocian en Bruselas, no de forma unilateral". Pero el presidente norteamericano, rotundo, no admite que España quede exenta de pagar ese 5% necesario, lo que considera una "ocurrencia" del líder socialista, y asegura que está "garantizado" que lo hará.

Eso sí, en la cumbre, delante de todos los líderes de la Alianza Atlántica, se notaba que el presidente se encuentra "a años luz" en cuanto a relaciones internacionales con el resto. Quizás, por un hartazgo que en la comunidad internacional ya se refleja, posiblemente la mayor muestra sea la foto de familia en la que el líder español aparece arrinconado, serio y marcando distancias con los más próximos a él.

Cumbre de la OTAN en La Haya J.J. Guillén Agencia EFE

Por otro lado, en el resto de países siguen toda la crisis del partido del Gobierno, y así, algunos políticos europeos ya han mostrado su asombro con que, pese todo, el Ejecutivo de Sánchez sobreviva. "Señor Sánchez, la fiesta ha acabado", replicaba en el Parlamento Europeo el sueco Tomás Tube, el más tajante, asegurando que "si esto sucediera en mi país (Suecia), el primer ministro dimitiría y convocaría elecciones".

También la portuguesa Ana Miguel Pedro, que matizaba que "cuando la justicia es manipulada desde dentro, deja de ser un asunto político de España y se convierte en una crisis europea". A ellos se suma Dirk Gotink, de Países Bajos, atacando que "vemos una degradación democrática de la política española". Por su parte, el polaco Michal Wawrykiewicz, en esa misma línea, cree que "el Estado de Derecho en España está siendo desmantelado", así como "esto no es gobernar porque es el propio gobernante el que lo está creando el problema".

Y así, una larga lista, con otros ejemplos como el rumano Siegfried Muresan, que recordaba la Ley de Amnistía recién aprobada, lo que a su juicio es "vulnerar el Estado de Derecho". "La Comisión Europa no debe dejarse engañar por esta fachada, sino que debe tratarla como otras violaciones".

Mientras, el político de Malta David Casa y Andrey Kovatchev, de Bulgaria, piden al "pueblo español que se siga revelando y protestando contra Sánchez, porque debe dimitir y convocar elecciones", al igual que han mostrado su disconformidad la alemana Lena Düpont o el portugués Sebastiao Bugalho.

Sí, Europa parece harta de la forma de actuar de Sánchez, y hasta la prensa extranjera también se hace eco. The Times, quizás el más rotundo, pide su dimisión, le llama "Don Teflón" y dice que "los españoles se merecen algo mejor". Mientras, Financial Times alerta de "un riesgo sin precedentes para España" si Sánchez continúa en el poder; The Telegraph, que también usa el nombre de "Teflón", lo ve como un "presidente envuelto en corrupción", así como "el más reputado del mundo", o medios de vital relevancia como la BBC, Bloomberg, Político o La Repubblica se han hecho eco en sus titulares y artículos de opinión ante la situación que sacude al Gobierno.