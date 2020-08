Las vacaciones pre-covid de Eduardo Rosa: «Crucé tres continentes en menos de diez días»

Sueña con algún día tomar el relevo al admirado actor malagueño Antonio Banderas e interpretar a «El Zorro», algo con lo que asegura que podría retirarse «tranquilo» y lo cierto es que no va mal encaminado. En 2015 comenzó su andadura en el mundo de la interpretación y tres años después se dio a conocer gracias a su papel de Javier Aristegui en la serie de Antena3 «Presunto culpable», ahora Eduardo Rosa (Madrid, 1992) saborea una etapa profesional muy dulce tras unirse el pasado año al elenco de la segunda temporada de la exitosa serie mexicana de Netflix «La casa de las flores», una experiencia de la que se siente especialmente orgulloso; además de interpretar al subinspector Goñi en la trilogia del Baztán: «Legado en los huesos» y «Ofrenda a la tormenta», ambas dirigidas por Fernando González Molina. Sin duda, un año muy exitoso para el actor que no duda en reconocer que también 2019 fue su mejor verano: «Venía de vivir una experiencia espectacular en México grabando la serie ‘'La casa de las flores’' con los actores Paco León, María León y Cecilia Suárez, que es una súper estrella en el país. Una serie que vine a presentar a España además de la Trilogía del Baztán. La sensación fue increíble. El colofón fue en el FesTVal de Vitoria en el que realmente me di a conocer. Yo me prometí a mi mismo que algún día llegaría a estar ahí y el verano pasado sentí que fue un sueño hecho realidad».

Cuba, México, España y Tailandia

Pero no solo a nivel profesional, Eduardo reconoce que su mejor verano está marcado por una de las experiencias más enriquecedoras de su vida: viajar. «Crucé tres continentes en menos de diez días, conocí culturas que no tienen nada que ver con esta y entendí que el mundo no es tan grande como parece... cuando viajas mucho en tan poco tiempo te das cuenta de lo accesible que puede resultar el aprender a viajar y moverte», relata el joven de 28 años. «En cuestión de pocos días pasé de Cuba a México, de México a España, después Galicia y de aquí a Tailandia pasando por Catar. Fui con dos amigos y en cada esquina y cada pueblo de todos los destinos pudimos comprobar la diferencia entre todos y la manera de entender las cosas de cada uno de ellos, ves cómo viven, cómo piensan... en definitiva, el encanto del viajar que es algo que a mi me apasiona. Fue increíble», asegura.

Y aunque debido al confinamiento por la pandemia de la Covid-19 ha tenido que posponer algunos de los proyectos en los que se encuentra inmerso, el actor ha aprovechado estos meses para terminar la carrera de Turismo que tenía pendiente y estrenar el videoclip de Pablo Alborán, «Mariposa», en el que se ha convertido en protagonista. Y ante la incertidumbre del futuro próximo, Rosa se siente afortunado de pertenecer al pequeño porcentaje de actores que pueden vivir de su sueño.