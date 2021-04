Cerdeña, una de las posibles islas Covid Free en Italia

No es sólo esta isla la que está solicitando al gobierno de Italia ser calificada como “Isla Covid Free”. Capri, Ischia, Sorrento, Sicilia y Cerdeña entre otras, desean seguir el modelo griego para abrirlas al turismo. El ministro de Turismo según información del Corriere.it , se trata de “crear un mecanismo con el que sea sencillo circular. La idea es estudiar el plan de vacunación ad hoc para los trabajadores y los residentes de las localidades destinadas a las vacaciones, de tal manera de crear lugares Covid Free y hacer volver lo antes posible el turismo. El plan de Grecia es tener a todos los habitantes de las 69 islas vacunados y abrir la estación turística a partir del 14 de mayo con obligación de haber hecho el test o estar vacunado.

Cerdeña ofrece grandes sorpresas plagadas de emociones

Entre el azul del mar, los pueblos históricos y los senderos milenarios, no se sabe por dónde empezar...

He recordado el artículo titulado “La Capella Sistina della Sardegna” escrito por Vittorio Sgarbi, crítico e historiador de arte, en el que comenta que él no se puede explicar la razón por la que nunca había visitado en la isla la localidad de Benetutti, una ciudad localizada en la isla que guarda el retablo del Maestro di Orzieri del año 1549 llamado Crusifissione. También recuerda la cara de sorpresa de una persona que suele vacacionar en la Costa Esmeralda, cuando lo llevó a visitar Bosa, una ciudad ubicada entre Alguero y Oristano en la costa occidental de la isla. Después de leer las observaciones de Sgarbi, he caído en la cuenta de que los múltiples viajes que he hecho a Cerdeña, por lo visto, no los he aprovechado en absoluto para descubrir su riqueza. ¿Cómo es posible que se deje uno llevar por la primera impresión, relajarse y no moverse más de lo imprescindible del sitio en donde se encuentra el alojamiento?

La primera experiencia que tuve viajando a la isla por motivos de trabajo fue extraordinaria. Ya me lo decían cuando conté que tenía una convención en el Hotel Cala di Volpe, con cena en Porto Cervo en Al Pescatore y alguna fiesta en el hotel Pitrizza, me hablaron tanto de las maravillas del lugar, que me convencieron de quedarme los días posteriores para aprovechar ese viaje, pero nunca me pasó por la cabeza, moverme de esa zona, o sea que aterricé en Olbia y desde allí me fui directo a la Costa Esmeralda, arrancaron las reuniones y los eventos, tomamos el sol, viajamos a la Isola La Maddalena... y después de una semana volví a Madrid. La siguiente vez me pasó más de lo mismo y así hasta contar cuatro visitas a la isla. La última, que fue por vacaciones, conocí por casualidad Poltu Quatu, pero al final poco pude ver ya que solo fuimos a cenar. ¡Vaya error! y no porque la Costa Esmeralda no sea preciosa, sí que lo es y se está muy bien en ella, pero no cuenta con la riqueza histórica y paisajística del destino. Aquí, en las aguas del Cala di Volpe, fue en donde Lady Diana y Dodi Al Fayed veranearon por última vez.

Porto Cervo en la Costa Esmeralda de Cerdeña

Vittorio Sagarbi habla sobre las pequeñas localidades que tienen tremendas joyas históricas y culturales. Una de ellas se encuentra en Benetutti en el que él también se lamenta de no haber ido antes. Este pueblo conserva entre otros el más importante retablo del Maestro di Orzieri.

"Discendimento" Parte de la obra del Maestro de Orzieri

También hace referencia a Bosa, una ciudad que pertenece a Alghero y Oristano en la costa occidental de la isla. Una ciudad con casas del setecientos que se asoman al río Temo con un rigor urbanístico que la Costa Esmeralda carece según Sgarbi y que a pesar de estar cerca de Porto Rotondo en la misma provincia de Sassari, es completamente otro mundo.

Bosa y los antiguos talleres de peletería sobre Río Temo

Pero la cosa no termina entre espectaculares cavas, playas, pueblos y arte. Cerdeña tiene, por decirlo de alguna manera “de todo”.

Vamos a hacer algo, cambiemos de registro, pongámonos como nos gusta en plan excursionistas y descubramos la isla recorriendo sus caminos, pero este no será un camino común y corriente, caminaremos por algunos de los caminos del Sendero Minero de Santa Bárbara, un recorrido milenario construido y recorrido por las antiguas rutas mineras. Es muy particular ya que desde el antiguo Neolítico (alrededor del 6000 aC) hasta la actualidad, la presencia del hombre en la zona suroeste de Cerdeña se ha caracterizado por una intensa relación con las rocas y el subsuelo, primero fue para refugiarse y dar sepultura, en las cavidades kársticas naturales y en la domus de janas, estructuras sepulcrales especialmente excavadas, posteriormente, especialmente desde la edad nurágica (1500-800 aC), para extraer los recursos minerales preciosos (minerales y metales). La actividad minera se ha desarrollado a lo largo de los siglos con altibajos, dejando huellas profundas en la zona. Los 500 km que abarca este recorrido está dividido en 30 etapas, pasando por sitios llenos de historia, la historia de los mineros que es inacabable, interesante y profunda.

Mirad aquí todo lo que se puede hacer si se visita Cerdeña.

No nos queda nada para volver a sentir el placer de volar y aterrizar en sitios paradisíacos, llenos de historia, de belleza, de paisajes que nos ayudarán a olvidar todo esto que estamos viviendo. Sí a los sitios Covid-Free.