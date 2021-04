Todo por la pasta

Pasta larga, pasta corta, minute, al huevo, fresca, al forno, macarrones, tortellini, ravioli, canelones, penne, espaguetis, rotini, marille, mandala, strozzapreti, mafaldine y así hasta 310 formas específicas conocidas de pasta con más de 1.300 nombres documentados. ¿A quién se le ocurriría inventar un nuevo tipo de pasta? Los últimos intentos fueron hace más de cuatro décadas, como los Cavatappi, porque los de la década de los 80 no triunfaron. Pero el presentador del podcast culinario «The Sporkful» Dan Pashman, tenía una pregunta que le rondaba: ¿Cuál es la forma de pasta que más me gustaría comer que no existe?

Pashman es un apasionado de la comida

«Siempre fue mi sueño presentar mi propio programa de radio. Trabajaba como productor y me despidieron de seis trabajos en ocho años», le cuenta Pashman a LA RAZÓN. Era la época en la que los podcast despegaban, «así que en 2010, decidí empezar uno. Lo hice con la comida porque me encanta comer, y porque pensé que tenía un enfoque único de la comida». Nacía «The Sporkful», con contenido dedicado «a los que les gusta comer, no para foodies», explica el presentador que rechaza los enfoques pretenciosos de conectar comida y estatus: « Realmente no me importa quiénes son los nuevos ’'hot’' chefs, o cuáles son los nuevos restaurantes geniales. Sólo soy el tipo de persona que se despierta cada mañana pensando en lo que va a comer». Harto de programas de cocina «iguales: de competición, espectáculos de lujo con vídeo a cámara lenta de alguien rociando sal en algo», creó un espacio donde «usar la comida para contar historias, para hacer preguntas difíciles, para divertirme y aprender sobre el mundo».

Pero hace cuatro o cinco años su mente inquieta quiso dar un paso más allá y como buen amante de la pasta, pensó –nos dice– «que es una comida que está muy ligada a la tradición. Así que es un alimento que estaba listo para una nueva perspectiva». Qué mayor hito para un programa de cocina que «crear una nueva comida», y que fuese una, que todo el mundo conoce, asequible y estable, para que pudiera ser enviado a los oyentes en todas partes. ¡Y sentí que las formas de pasta necesitaban algo nuevo!».

Lluvia de Cascatelli

El podcaster, ganador del premio James Beard, los Oscars de la gastronomía en Estados Unidos, pasó muchos días probando varias formas de pasta hasta encontrar algo a medio camino entre las modalidades mafaldine y bucatini, se asoció con el fabricante de pasta Sfoglini y durante tres años trabajaron junto al Pasta Lab de la Universidad Estatal de Dakota del Norte para crear los Cascatelli (pequeñas cascadas). Un nuevo tipo de pasta que los expertos han calificado de «perfecta». Como explica Pashman a este diario, no solo «hay diferentes texturas en diferentes partes de la forma, por lo que es una experiencia de alimentación muy compleja», porque en el resto de formas de pasta, después de unos bocados, no hay nada nuevo», sino que los Cascatelli, por su forma «proporciona muchos tipos diferentes de bocados y texturas, por lo que hay mucho para disfrutar». Hay varias claves para comprender su éxito porque cumple tres propiedades que su creador considera esenciales: Bifurcación, o la facilidad para que se mantenga en el tenedor; que se mordiera bien, de ahí la existencia de ángulos rectos (muy raras en las formas de pasta) y por último su «salsabilidad», o la capacidad para retener la cantidad de salsa perfecta, que Pashman nos explica así: «Los dos volantes paralelos crean una vaguada de salsa que captura toneladas de ella y no la deja ir». Ya sea boloñesa o salsa de queso, definitivamente se adherirá a los Cascatelli, no como pasa en los espagueti.

La forma de los Cascatelli permite que la pasta se "atasque"

Todo este proceso de creación, financiación y producción lo cuenta Pashman en cinco podcast llamados «Missión imPASTAble». «Cuando terminé de hacerlo, después de tres años, no sabía qué pensar. Había perdido toda perspectiva. ¿Está bien?», nos confiesa. La respuesta está en el primer lote de 3.700 cajas que se agotó en dos horas, y que el tiempo de espera para conseguir más sea superior a 12 semanas.