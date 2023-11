Una Golden Retriever da la vuelta cada vez que escucha a Bonnie Tyler cantar "turn around"

Ellie, una encantadora Golden Retriever, se ha convertido en la sensación del momento gracias a su inusual gusto musical. Ellie ha demostrado ser una auténtica aficionada a la música, destacando su particular inclinación por las canciones de Bonnie Tyler, especialmente por la icónica "Total Eclipse of the Heart".

El momento mágico ocurre cuando la frase "turn around" (dar la vuelta en inglés) suena en la canción. Para sorpresa de su dueña y de quienes la rodean, Ellie interpreta este fragmento de la letra como una señal para bailar, una habilidad única que ha dejado asombrados a todos los que la han presenciado.

Su dueña, emocionada por esta adorable habilidad, compartió el momento en las redes sociales, y no pasó mucho tiempo antes de que la historia se volviera viral. Plataformas como TikTok han sido testigo de la fama repentina de Ellie, acumulando millones de reproducciones y 'me gusta'. Los comentarios de los usuarios no han dejado de resaltar la ternura y simpatía de Ellie, convirtiéndola en una estrella en ascenso en el mundo digital.