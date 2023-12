El impactante testimonio de una mujer de 38 años que culpa al feminismo de no poder casarse ni tener hijos

En un artículo para Business Insider, Melissa Persling compartió una impactante historia que ha captado la atención de los medios en Estados Unidos. A sus 38 años, Persling revela haber experimentado una profunda transformación en sus perspectivas sobre el matrimonio y la maternidad, cuestionando las elecciones que hizo en el pasado.

Persling, quien en un principio abrazó el individualismo y una exitosa carrera, expresó en su entrevista con Fox News: "Me casé con 22 años con un hombre que quería una vida tradicional con niños y galletas caseras. Pero en aquel momento yo me sentía muy segura de que no quería hijos, de que no quería ser la mujer tradicional, sabía que quería tener una carrera y avanzar en ella. Estaba muy segura de que no iba a cambiar y supongo que me equivocaba". Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin debido a objetivos de vida incompatibles, ya que ella anhelaba independencia y una carrera plena.

La autora atribuye su decisión de no tener hijos y divorciarse al impacto del feminismo en su perspectiva. "Me siento traicionada por el feminismo. No quiero culpar al movimiento del todo porque al final cada uno toma sus propias decisiones... Pero constantemente se nos ha dicho que las mujeres podemos hacer todo, que no necesitamos hombres... me encantaría poder atrás y decirles a todos esos profesores y consejeros y preguntas '¿qué querías decir con eso?', porque las mujeres no podemos hacerlo todo", declara Persling.

A pesar de mantenerse firme en sus convicciones sobre la independencia y la carrera, Persling experimentó un cambio radical a los 38 años. Sintió pánico ante la idea de estar sola para siempre y comenzó a reconsiderar su enfoque hacia la vida. "Entré en pánico y empecé a pensar que iba a estar sola para siempre. me asusté.Escribí el artículo en parte para alertar a otras mujeres porque no quiero que se pierdan las cosas importantes de la vida por estar disfrutando de ellas mismas. No creo que eso te vaya a hacer feliz de verdad", explica en la entrevista.

Aunque Persling asegura que el feminismo ha tenido una influencia negativa en su percepción del matrimonio, ha encontrado un nuevo rumbo en su vida. Ahora está en una relación estable con un amigo del pasado y ambos tienen planes de futuro. "No me importa si no vuelvo a ponerme tacones e ir a una fiesta, esas no son las cosas que importan. Os prometo, chicas jóvenes, que eso no os hará nunca felices", concluyó la estadounidense.