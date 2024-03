Polémica después de que el 'streamer' IlloJuan revelara que consiguió una cita médica anticipada por ser famoso

El reconocido creador de contenido y streamer, IlloJuan, se encuentra en el ojo del huracán después de haber compartido un episodio donde contaba como recientemente obtuvo una cita médica en España de manera anticipada debido a su reconocimiento y fama en las redes sociales. El streamer, reconocido por su franqueza con su audiencia, ha despertado críticas por sus palabras.

IlloJuan, residente de Fuengirola, había contado que enfrenta problemas de salud en las últimas semanas tras lesionarse la espalda al manipular una maleta. Así, decidió consultar a un médico, quien le recomendó someterse a una resonancia lumbar.

Pero lo que ha desatado la polémica no es precisamente eso, sino que IlloJuan asegurase haber conseguido una cita médica anticipada por ser "conocido". Según su relato, al expresar su deseo de obtener una cita más temprana, el médico, aparentemente reconociendo su estatus de figura pública, accedió a adelantarle la cita para el mismo viernes. "Por suerte, una de las cosas buenas de que la gente te conozca es cuando vas al médico. El del médico me ha conocido y me dice 'cita para el veintipico de marzo' y digo 'qué putada, ¿no hay antes?', me mira y me dice 'yo a ti te conozco'". Esta declaración ha generado reacciones encontradas en las redes sociales.

En plataformas como X, numerosos usuarios han expresado su descontento y cuestionado la equidad en el acceso a los servicios de salud. Comentarios como "lo que es una absoluta vergüenza es que la gente esté aceptando y resignándose a que, a pesar de que se pagan más impuestos que nunca, la sanidad funciona cada vez peor. Es inaceptable", han reflejado la indignación de algunos internautas. Otro comentario denunciaba: "Mi padre con cáncer de pulmón localizado cita a 4 meses vista para cirujano. No llegó y tuvo metástasis cerebral que acabaría 14 meses después con su vida. Si eres streamer te ven la misma semana. Qué absoluta vergüenza".

Por el momento, IlloJuan ha optado por mantenerse en silencio ante la controversia, sin ofrecer una explicación pública sobre el incidente. Por su parte, la mayoría de sus seguidores han salido en su defensa, cuestionando quién tiene realmente la culpa de la situación.