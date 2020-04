La Junta duda del plan del Gobierno: “¿Qué turismo se va a hacer sin salir de la provincia?”

La Junta ha respondido este miércoles al plan de desescalada del Gobierno planteando dos cuestiones clave para la comunidad: la primera, la reactivación el turismo, una industria fundamental y paralizada desde que se decretó el estado de alarma. En concreto, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha referido a la incongruencia de que los hoteles puedan abrir a partir del 11 de mayo, como prevé la primera fase del plan, mientras que los desplazamientos de una provincia a otra estarán prohibidos al menos hasta final de junio, cuando debe concluir la tercera y última fase. “¿Qué turismo se va a hacer si uno no puede salir de su provincia?”, ha plantado Bendodo tras concluir el Consejo de Gobierno. “No nos parece serio decir que puedan abrir los hoteles cuando al mismo tiempo la gente no puede salir de su provincia. No tiene sentido”, ha lamentado el también portavoz de la Junta, que ha pedido a Pedro Sánchez que “hile fino en las medidas porque nos jugamos mucho”. “Si a un virus inédito le añadimos incertidumbre y confusión estamos mandando un mensaje negativo. Y la incertidumbre es enemiga íntima de la economía”, ha asegurado.

La segunda cuestión es la relativa a la mayor velocidad que se quiere imprimir a la vuelta a la normalidad en la comunidad, debido a la favorable evolución de la pandemia. Bendodo ha comenzado recordado el balance de los últimos datos sanitarios de afectados por la pandemia, que suman 13.501 personas, de las que 1.188 han fallecido. Para ilustrar esa mejor evolución ha apelado a los pacientes ingresados en hospitales: desde el pico registrado el 30 de marzo, cuando hubo más de 2.700 personas ingresadas por Covid-19 y 480 en las UCI, se ha pasado a 749 ingresados, de los que 172 permanecen en las UCI por su gravedad. “Por tanto, Andalucía se está comportando bien en la desescalada de ingresados en hospitales, que va decreciendo progresivamente”, ha celebrado. Y dos provincias lo están haciendo incluso mejor que el resto, Almería y Huelva. “Estarían en condiciones, y así se lo solicitamos al Gobierno, de incorporarse el próximo lunes 4 de mayo a la fase I”, como ocurrirá con determinadas islas. La Junta también estaría estudiando la posibilidad de establecer distintas fases por comarcas, que no ha querido concretar aún. En este sentido, ha señalado que “todas las comunidades están reclamando un plan turístico” que alivie a un sector especialmente golpeado y cuya recuperación se antoja complicada.

Tampoco ha precisado si se solicitará la posibilidad de viajar antes entre provincias, si las condiciones sanitarias lo permiten en nuestra comunidad. Bendodo se ha mostrado convencido del éxito de esa vuelta a la normalidad a finales de junio y, para ello, ha pedido al Gobierno que “publique ya todas las órdenes de desarrollo de estas fases” de desescalada, para que los empresarios tengan mayores certezas. “Necesitamos que el Gobierno puntualice en todos los casos horarios y condiciones para esa apertura progresiva” ha dicho Bendodo, tras lamentar que “no se trata de un plan consensuado con las comunidades”. “Una cosa es mandar y otra trasladar normas al dictado”, se ha quejado el portavoz, que considera que la propuesta de la Junta “era muy similar a la de otros países europeos como Francia o Alemania”, con fechas fijadas para que la gente “sepa a qué atenerse”. Aparcando el desacuerdo con el Ejecutivo, ha remarcado que todas las medidas deben hacerse “cumpliendo las normas a rajatabla porque si no se hace así corremos el riesgo de volver atrás” y regresar al confinamiento domiciliario. “No solo nos jugamos la salud, sino la economía nuestra y de nuestras familias”, ha concluido, pidiendo a los andaluces que “no bajemos la guardia”.

Su valoración es que “Andalucía es de las comunidades que mejor evoluciona en el control de la pandemia”, ya que aquí viven el 20% de los españoles y solo se han registrado el 5% de los afectados y el 4,5% de los fallecidos son andaluces. En este sentido, ha reiterado la necesidad de disponer de pruebas de diagnóstico del coronavirus para garantizar el regreso paulatino a la actividad y ha vuelto a pedir que el Gobierno que “mande un millón de test rápidos a Andalucía para poder seguir controlando la pandemia de la forma en que lo estamos haciendo”.