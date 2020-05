Juanma Moreno denuncia que el Gobierno vuelve a “dejar atrás” a Granada y Málaga en “contra de criterios técnicos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, denunció que el Gobierno central vuelve a “dejar atrás” a las provincias de Granada y Málaga “con poca transparencia” y “en contra de los criterios técnicos”. Así se pronunció Moreno en su cuenta en Twitter : “Es incomprensible que el Gobierno central vuelva a dejar atrás a Granada y Málaga con poca transparencia y en contra de los criterios técnicos”, dijo el presidente, que quiso dejar claro que Andalucía cumple y “hemos hecho un gran esfuerzo para demostrarlo. Seguiremos actuando con responsabilidad y denunciando los agravios”.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, lamentó que el Gobierno central haya decidido que las provincias de Granada y Málaga se mantienen en la fase 1 de desescalada hacia la ‘nueva normalidad’ ante el coronavirus y no pasen con el resto de provincias andaluzas a la fase 2. “Es una decisión que no me parece justa”, aseguró.

Así lo señaló en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que añadió que se trata de una decisión “arbitraria” y que representa “un agravio” para estas dos provincias, que, según ha insistido, “cumplen con todos los requisitos que el Gobierno ha marcado para pasar de fase”, toda vez que ha reprochado que el Ejecutivo central “siga sin justificar esta decisión” porque “no da información ninguna”.

"Hemos pedido explicaciones de porqué se establecía el criterio de permanecer 14 días en una fase antes de pasar a otra en unas comunidades sí y en otras no. ¿Dónde está escrito, más allá de una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicando las fases de la desescalada", ha advertido.

En este sentido, reprochó que no hayan obtenido respuesta y ahora el Gobierno haya decidido que las provincias de Granada y Málaga no pasan a la fase 2, algo que “perjudica notablemente no solo a los granadinos y malagueños, sino al conjunto de los andaluces”. Ante esta situación, ha señalado que la Junta no se va a resignar y va pedir explicaciones y una rectificación.

“No se puede entender”, insistió Marín sobre la negativa a cambiar a la fase 2 en estas provincias andaluzas. “¿Qué criterio es ese de permanecer 14 días en una fase, dónde está escrito, hay una orden, en el BOE?”, ha cuestionado el vicepresidente que ha remarcado porqué en algunas comunidades sí se puede pasar de fase sin cumplir este requisito y en otras no.

“Las provincias de Granada y Málaga tienen mejores datos sanitarios que al menos seis comunidades que sus territorios están en fase 2”, subrayó, por lo que desde la Junta seguirán “haciendo presión para que esto se corrija”, aunque ha lamentado que sea “predicar en el desierto” ante la actitud del Ejecutivo central frente a las comunidades.

“Echamos en falta diálogo y lealtad con las comunidades”, señaló Marín, quien destacó “las imposiciones permanentes” por parte del Gobierno que “los andaluces no pueden entender”. En esta línea, ha criticado “la política de hechos consumados” que ejerce el Ejecutivo nacional “sin tener en cuenta las consecuencias sociales de una decisión de esta envergadura” con temperaturas que rozan los 40 grados y sectores económicos paralizados como el del turismo.

Asimismo, en un audio difundido por su gabinete, Marín afirmó que esta decisión del Gobierno central “solo obedece a un criterio político” al tratarse, a su juicio, de una “medida arbitraria que no obedece a un criterio sanitario” y perjudicar “a miles de empresas que en este momento están esperando poder reiniciar su actividad”.

“Los andaluces han cumplido todas las normas, los sanitarios han demostrado una clara profesionalidad y tenemos datos mejores que muchas comunidades que ya están en fase 2. Las provincias de Granada y Málaga tienen datos objetivos de tener condiciones sanitarias mejores que otros territorios de España en fase 2”, subrayó, por lo que indicó que “si después de este trabajo, el Gobierno no lo valora, dudamos de la intención de esta decisión”.

En cuanto a la petición del Gobierno andaluz de permitir la circulación de personas entre provincias en la misma fase dentro de la comunidad, que no ha sido aceptada por el Ejecutivo central, el vicepresidente consideró un error esta decisión y estimó que “hay pocas razones” para que esto no se pueda establecer. “Si no existe esa movilidad, algo que el País Vasco sí tiene autorizado, muchas empresas no van a poder reiniciar su actividad”, ha señalado Marín, que ha puesto como ejemplo un hotel que no abrirá para ciudadanos de su propia provincia pero sí lo haría si se permitiera esta movilidad.

Por último, reclamó al Gobierno central la toma de medidas con “sentido común” en un momento en el que la crisis sanitaria está controlada pero “la económica está dando pasos de gigante cada día”. “El día 1 abrirán las playas del sur de Portugal, con libre circulación de ciudadanos y entrada de extranjeros con pasaporte sanitario. La competencia la tenemos a menos de una hora y si no somos capaces de reaccionar, perderemos también el verano”, concluyó.