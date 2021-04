Aguirre cree que la cuarta ola “debe ser” la última: “A más vacunados, menos probabilidad de mortalidad”

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se ha mostrado este martes “muy optimista” y cree que esta cuarta “ola o diente de sierra” en el número de contagios y hospitalizaciones por la Covid-19 “debe ser la última”. “Mi confianza plena está en la vacuna. A más vacunados, menos probabilidad de mortalidad”, ha señalado.

Además, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Aguirre ha defendido los contactos que mantiene su equipo con los diferentes laboratorios fabricantes de vacunas, incluidos los de la vacuna Sputnik, con quien se reúne esta tarde, para recabar información.

“Hay un abanico de posibilidades y lo que no podemos es estar sin hacer nada y luego no verlas venir”, ha asegurado el consejero, que ha insistido en que la apuesta de la consejería es la por la compra centralizada. El consejero ha explicado que, al igual que ocurre con la compra de la vacuna de la gripe, las comunidades terminen comprando la vacuna de la Covid-19 e incluyéndola en el calendario de vacunaciones, y para ese momento “hay que estar preparados”.

Preguntado sobre si compraría la Sputnik si no llegaran las vacunas prometidas, Aguirre ha recordado que esta vacuna no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ni por la homóloga española. “Lo que da garantía es la EMA y la agencia española para cualquier medicamento y la rusa no está aprobada”, ha insistido.

Además, Andalucía ha propuesto al Gobierno que los menores de 60 años se puedan vacunar con AstraZeneca de forma voluntaria teniendo en cuenta que “el prospecto de esta vacuna pone que se puede usar por encima de los 17 años”. “Estamos pendientes” de la respuesta, ha subrayado.

Aguirre ha señalado que Andalucía llevó esta propuesta a la Comisión de Salud Pública, que es la encargada de su autorización para su posterior remisión al Consejo Interterritorial de Salud, que es quien decide al respecto. Ha explicado que “independientemente de que haya unas connotaciones específicas” en cuanto a unas franjas de edades que vacunar con AstraZeneca, para los menores de 60 años que voluntariamente quieran ponérsela, “ofertarle una vacuna que es segura”. Asimismo, ha señalado que tras la comunidad andaluza, también lo ha solicitado Madrid.