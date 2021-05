Un concejal de Vox deja el partido por el trato de la formación a los menas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Manuel Pérez, ha abandonado la militancia en este partido y pedido su paso al grupo no adscrito, en protesta por el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados (menas) por el partido y otras discrepancias. Según ha confirmado a Efe el edil ha formalizado oficialmente tanto su baja como militante de Vox como el pase a concejal no adscrito, lo que ya ha tramitado ante el registro del Ayuntamiento sevillano.

Pérez, que no ha ahondado en más razones de su renuncia a la militancia, ha lamentado que muchas personas “entraron en Vox pensando en que la política se puede tratar de otra forma a como se hacía” y ha indicado que tras acontecimientos como el uso de los menas en la campaña de las autonómicas de Madrid, con la que está en desacuerdo, ha decidido abandonar a militancia. El concejal, que ha trabajado cooperante en distintos países africanos a lo largo de su vida, ha dicho que era una decisión que tenía madurada desde hacía varios días, después de denunciar irregularidades en las primarias de su partido en Sevilla el pasado octubre, a las que se presentó pero no pudo optar.

Ese proceso de primarias hizo que abandonase la coordinación del partido de Abascal en la localidad sevillana, señalando entonces: “Hemos de cerrar la etapa de coordinación y optimizar al máximo nuestra labor en las instituciones, trabajando por y para San Juan de Aznalfarache y mis vecinos”, agradeciendo “la ayuda de los compañeros del partido, su dedicación, su ánimo y empuje, siempre”.

Una vez presentada su baja como militancia, ha indicado que mantendrá su acta de concejal hasta las elecciones municipales de 2023, además de que valora la posibilidad de presentarse representando a un partido independiente.