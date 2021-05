La interventora general de la Junta declara que “una cosa es ayudar a empresas y otra, regalar el dinero”

La actual interventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, ha dicho ante el tribunal que juzga una de las piezas separadas de la “macrocausa” de Invercaria que, pese a ser una sociedad pública de capital riesgo, “una cosa es ayudar a empresas y otra, regalar el dinero”, según ha recogido Efe. La ex consejera de la Cámara de Cuentas ha comparecido hoy como perito ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha celebrado la séptima sesión de la vista oral contra tres antiguos responsables de Invercaria y la diseñadora Juana Martín por los cerca de 900.000 euros que esta última recibió de la entidad de la Junta entre 2006 y 2011.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Martín y el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por prevaricación y malversación, así como seis años y medio para el ex director del departamento de Promoción Cristóbal Cantos y el ex director financiero Antonio Nieto.

Durante su etapa en la división de empresas públicas de la Cámara de Cuentas, Martínez no analizó el expediente de Juana Martín, pero sí fiscalizó y tomó una muestra de cinco empresas ayudadas por Invercaria en 2009 y elaboró un informe “favorable” sobre los estados financieros de la sociedad, aunque “con salvedades”. Según la experta auditora, Invercaria estaba subordinada a la normativa autonómica para conceder ayudas, por lo que “no podía actuar sin sujeción a ninguna norma”.

”Está claro que eran ayudas de Estado y la Unión Europea no permite dar estas ayudas a empresas en crisis. Invercaria es una sociedad de capital riesgo, pero una cosa es ayudar a empresas y otra, regalar el dinero”, ha criticado Martínez, quien ha recordado que la sociedad dependiente de la agencia IDEA de la Junta financió a compañías que “a los seis meses presentaban un ERE”, lo cual provocó un “deterioro” en sus cuentas. ”Las empresas beneficiarias debían ser viables”, ha apostillado.

La interventora también ha lamentado que, a la hora de examinar los distintos expedientes, no descubrió “nada ordenado ni ninguna razón por la que unos préstamos se daban en unas condiciones y otros en otras distintas, o por qué se seleccionaba a unas empresas y a otras no”. En este sentido, ha explicado que el principio de concurrencia significa que “cualquier ciudadano de Andalucía puede acceder a la solicitud de esa ayuda”.

De otro lado, ha declarado un perito de la defensa de Pérez-Sauquillo que en 2014, a instancias de Invercaria, confeccionó un informe sobre la naturaleza jurídica de la sociedad pública y determinó que estaba regida por el derecho privado. Según este catedrático, “los préstamos participativos” que concedió la empresa “no pueden ser conceptuados como ayudas públicas”, por lo que “no sería de aplicación la orden de incentivos” de la propia Junta si Invercaria materializaba los créditos “con criterios de mercado”.

A preguntas del representante de la Fiscalía Anticorrupción, el perito ha reconocido que no estudió los casos concretos de ayudas prestadas a empresas y que tampoco tuvo en cuenta varias órdenes de la Junta sobre la regulación de los préstamos de Invercaria, a la luz de lo reflejado por Efe.