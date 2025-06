El Parlamento de Andalucía exige que se auditen las obras del «caso Koldo»

Un huevo con tres yemas es algo que sucede en uno de cada 25 millones de unidades. El Pleno del Parlamento de Andalucía debatió, entre otros asuntos, sobre la cantidad de adjudicaciones presuntamente fraudulentas e ilícitas entre las realmente legales. Dos mociones versaron sobre el «caso Koldo» y su extensión en Ábalos y Cerdán, obligando a los grupos a posicionarse al respecto. La de Por Andalucía, sobre medidas contra la corrupción, decayó con los votos de PP y Vox. La del PP salió adelante, pese al rechazo de los grupos que conforman el Gobierno central y el apoyo parcial de Por Andalucía. Entre la aprobación de la amnistía y «las mordidas», parafraseando la mítica escena de «Aterriza como puedas», «no fue el mejor día para dejar de fumar» en las filas socialistas. El Parlamento pide expresamente que el Ejecutivo central audite las obras en Andalucía afectadas por «mordidas» del «caso Koldo». También salió adelante con los votos del PP-A una iniciativa de los grupos de izquierda ante el «deterioro» de la sanidad.

Sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía Rocío Ruz Europa Press

No a portagayola pero sí a las puertas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, el presidente Juanma Moreno ya se refirió a «la principal obra en Andalucía afectada por un caso de corrupción de grandes dimensiones». El presidente de la Junta lamentó el «sobrecoste» y el «retraso» que están teniendo las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla debido a que se ha visto envuelto en las «mordidas» vinculadas a obras públicas en el marco del «caso Koldo». Moreno señaló que es «vergonzoso que una de las obras emblemáticas que tenemos en Andalucía, precisamente como es la del Puente del Centenario», por el que transitan decenas de miles de coches, y que debería estar reinaugurado «ya desde hace algún tiempo», tenga un «sobrecoste y un retraso de prácticamente dos años». «Esto es el paradigma de lo que ha supuesto en el socialismo la corrupción, ya vivimos en Andalucía en tiempos pasados, de utilizarlo todo», dijo. Para Moreno, «la red de corrupción que hay ahora mismo en Andalucía por las mordidas que estamos viendo en distintas obras que se realizaron por Fomento» no sólo son un «problema evidentemente ético y moral, sino además desde el punto de vista legal», al tiempo que se genera un «problema» para los ciudadanos en su propia movilidad. Moreno recordó a los ciudadanos que tienen que cruzar el Puente del Centenario y que «no está en funcionamiento al 100% porque ha habido un caso de corrupción y un señor que supuestamente se ha llevado ilícitamente mordidas de ese puente, algo que es lamentable».

Ya en la Cámara, el presidente de la Junta abogó por que «se depuren responsabilidades pertinentes» por las obras del Estado que se ejecutan en Andalucía con motivo del «sinfín de obras públicas con mordidas por la corrupción», que se relata en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las «mordidas» del PSOE llegaron de lleno a Parlamento. El Pleno acogió el debate de dos proposiciones. Una del PP sobre las «obras afectadas» en la comunidad andaluza tras el escándalo de las grabaciones en las que están implicados los dos últimos secretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el ex asesor Koldo García. La segunda, de Por Andalucía, versó sobre el «mapa de la corrupción». Los populares buscaron una condena de la Cámara andaluza de los pagos irregulares. La formación de izquierda pretendía el veto a las empresas que pagan comisiones. Moreno lamentó la vuelta a «las malas prácticas de siempre que mancharon el prestigio y la reputación» de Andalucía, y cuyo conocimiento situó a partir de «los audios e informes» de la Guardia Civil. El presidente andaluz lamentó «el sobrecoste para los contribuyentes» que comportan las comisiones en infraestructuras «fundamentales» para la movilidad Andalucía, citando el Puente del Centenario, donde apuntó una mordida de 500.000 euros y recordando que «estamos en 2025 y tendría que haber terminado en 2023»; el desdoble de la N- IV entre Dos Hermanas y Los Palacios; el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe, donde la adjudicataria «tuvo en nómina a Koldo García»; así como otros 500.000 euros en las obras de la conexión AVE entre Murcia y Almería para el Corredor Mediterráneo.

Moreno contrapuso «el caso Koldo» como «paradigma de la corrupción socialista» con «las medidas» que ahora adopta la Junta cuando detecta algún caso. Sobre los supuestos contratos a dedo investigados, indicó: «Pongo la mano en el fuego por los que certifican esas adjudicaciones». El presidente andaluz rechazó los ataques de las izquierdas por las supuestas irregularidades en el SAS respondiendo con los casos de corrupción socialista. «Que la Justicia decida», señaló Moreno.

Entre las medidas de la Junta, Moreno destacó el cambio en el control de los expedientes de gastos, respecto a los cuales se ha pasado de la fiscalización previa al control financiero permanente, que ejecuta la Intervención General de la Junta, subrayando que ese último es de «un alcance más amplio» dentro del procedimiento de análisis de la legalidad y eficacia y eficiencia del gasto público. Moreno recordó que los caso ERE o Faffe son «hoy día macrocausas en los juzgados de altos cargos socialistas condenados», lamentando «el desvío de dinero público» y «un reincidente consumo de prostitución». Moreno vislumbró «un modus operandi en el PSOE, que ahora se ha reproducido». «El sanchismo todo lo que toca lo marchita, como el PSOE de Andalucía», dijo, lamentando «un silencio cómplice que cada vez duele más a los andaluces» y recordando también, en relación a la amnistía, que un presidente socialista como Felipe González ha reconocido que no puede votar a su propio partido.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Toni Martín, también se refirió a las obras afectadas en el «caso Koldo»: «Las únicas obras que ha hecho» el Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero en Andalucía «están inmersas en eso que se llama corrupción», con «mordidas» en actuaciones en las que «se llevaban la pasta calentita miembros del Gobierno y del PSOE al más alto nivel». «A eso se le llama malversación, se le llama tráfico de influencia, se le llama cohecho y se le llama pertenencia a organización criminal, delitos que investiga la UCO», indicó el portavoz popular. «Además, si alguna de estas empresas adjudicatarias tenía un problema con Hacienda, pues tampoco había el problema alguno. Se hablaba con el jefe de Gabinete de la señora Montero o se hablaba con el número dos de la señora Montero y, a cambio de otra mordidita, pues se le perdonaban las deudas que tuviera con el Ministerio. Claro que ella no sabía nada», ironizó Toni Martín. «Hay implicados en la trama ex ministros y hay implicados ministros actuales. Solo hay que fijarse en cómo se le va transformando la carita a alguno conforme van pasando los días y se van sabiendo cosas», dijo. «Hay altos cargos, como la ex presidenta de Adif; está implicada la Delegación del Gobierno en Andalucía, presuntamente. Hay dos ex secretarios de Organización del PSOE implicados, pero de eso Pedro Sánchez, como la señora Montero, tampoco sabía nada», indicó.