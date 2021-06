Marín insiste en recomendar el uso de la mascarilla en exteriores: “Nos importa más la vida que los escaños”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha insistido este viernes en recomendar a los andaluces que sigan usando, a partir de este sábado, la mascarilla en espacios al aire libre, pese al decreto del Gobierno central que elimina su obligatoriedad en el exterior.

“Hay un decreto del Gobierno que dice que los ciudadanos se pueden quitar la mascarilla al aire libre, pero nosotros vamos a recomendar que no lo hagan porque nos importa más la vida que los escaños”, según ha señalado Marín, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

En su opinión, la decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de mascarillas en espacios exteriores ha sido “una cortina de humo para tapar la vergüenza de los indultos” a los presos del ‘procés’.

Juan Marín ha dicho que el Gobierno andaluz no puede recomendar que todo el mundo se quite la mascarilla al aire libre porque “la situación sanitaria no es la misma” en todas las provincias.

Ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión “completamente política, nada científica, de forma unilateral”, sin contar “absolutamente con nadie”.

Por otro lado, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha considerado “razonable” eliminar las mascarillas al aire libre al entender que “no existe riesgo” al quitarla cuando se pasea por la calle o no se tiene a otra persona cerca, pero ha pedido “cautela” a la ciudadanía teniendo en cuenta que “el virus no se ha ido y hay que bajar las cifras de contagios” de Covid-19.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Espadas señala que la eliminación de la mascarilla en exteriores “que se toma con carácter general es explicable sobre las cifras de contexto de todo el país”. Sin embargo, deja claro que sigue viendo “el riesgo donde lo veía meses atrás, en las relaciones sociales”. “Tenemos que tener mucho más cuidado, tener cautela y, cuando la distancia u otras circunstancias, como estar en interior, pueden ser un peligro, pues se tiene que seguir manteniendo la mascarilla y no relajarnos en la cuestión”, incide.

En cualquier caso, considera que actualmente al aire libre y “en determinadas circunstancias ahora mismo podemos permitírnoslo”, recordando que estos planteamientos son abordados por comités de expertos en la materia. “Creo que la parte individual es la que debemos cuidar mucho”, concluye.