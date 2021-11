El PSOE-A se retira de la negociación de los Presupuestos en Andalucía: “No vamos a sentarnos más”

Las palabras de Juan Marín (Cs) dirigiéndose a los diputados naranjas del Parlamento en una reunión interna han hecho saltar la negociación de los Presupuestos de 2022 que la Junta mantenía abierta con el PSOE-A. La Cadena Ser emitía a primera hora de la mañana un audio filtrado donde se escucha -con un sonido de muy mala calidad- cómo Marín les dice: “¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido”. Y prosigue: “Tenemos ya unas cuentas públicas ¿Para qué hacer otras que van a implicar recortes y que no vamos a poder prácticamente ejecutar?”, según recoge la Ser. La respuesta socialista no se hizo esperar. A las nueve de la mañana, el PSOE-A cambiaba la rueda de prensa prevista a las once para incorporar a ella a su portavoz en el Parlamento, Ángeles Férriz. De manera contundente ha anunciado que “no vamos a sentarnos más a hablar de Presupuestos” y su partido presentará una enmienda a la totalidad. En su opinión, “Moreno debería salir ya a dar explicaciones”, según ha trasladado el PSOE-A en una nota de prensa.

Férriz ha calificado de “algo muy grave” la conversación privada entre Marín y sus parlamentarios, que que se produjo en julio, después de los cambios internos. Entonces, la diputada Teresa Pardo fue nombrada portavoz, en sustitución de Sergio Romero -que pasó a ser vicepresidente tercero de la Mesa- y Julio Díaz y Mónica Moreno, portavoces adjuntos. En el seno de esa cita, habitual entre los partidos, Marín pronunció el discurso que este martes se ha hecho público. Las primeras miradas se han dirigido a la formación naranja, inmersa en una crisis de resultados electorales y a la que las encuestas en Andalucía dan en torno a 2-3 escaños, según el último sondeo publicado por LA RAZÓN este lunes.

En la reunión también se aludía directamente al PSOE-A. En concreto, se escucha a Marín asegurar que al “PSOE solamente le queda una jugada, que es demostrar que puede ser útil de alguna forma en esta legislatura”. “Si le quitamos esa posibilidad”, señala, “pues al final conseguimos pleno”. Previamente, había hecho referencia a la convocatoria electoral, un rumor recurrente desde hace meses en Andalucía, alimentado a partes iguales desde los diferentes partidos, en función de sus intereses. “Hay que tener en cuenta que los tanques salen a la calle en enero... ahí empieza la campaña electoral pura y dura” dice Marín. Vox es el más beligerante en su intento por que se adelanten las elecciones, ya que las encuestas auguran una subida a día de hoy; el PP defiende públicamente que se convocarán “cuando toca”, es decir, en noviembre; mientras Cs y PSOE-A apuestan también por ganar tiempo, por motivos diferentes.

El PP-A, por su parte, se ha desligado de las manifestaciones del vicepresidente andaluz, circunscribiéndolo a “una opinión personal”. “Él debe dar las explicaciones oportunas”, según el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, que ha asegurado que los populares siguen apostando por la negociación. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa, recogida por Efe, insistiendo en que “el PP sí ha trabajado y sigue trabajando para que haya un presupuesto para el próximo año”, por lo que mantienen “la mano tendida hasta el último momento”.

Este episodio ahonda la crisis interna de Cs porque el audio filtrado ha salido de sus propias filas, según fuentes consultadas por La Razón. Este ataque directo a Marín dinamita la estrategia que mantenía la Junta (PP-Cs) para negociar unos Presupuestos que garantizaran agotar la legislatura y convocar elecciones a finales del próximo año, dando alas al PSOE-A para rechazar unas cuentas que difícilmente iba a respaldar.