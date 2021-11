Cs acusa a la «extrema derecha» de su caída: «Quieren sacarnos del mapa político»

El coordinador autonómico de Cs Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, apuntó este domingo que «la extrema derecha sabe que mientras estemos aquí ellos no van a gobernar». «Quieren sacarnos del mapa político», lamentó, refiriéndose tanto a Vox como al «bipartidismo» representado por PP y PSOE.

Marín se expresó así durante la clausura en Sevilla, junto al vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, del Campus Joven 2021, que se ha celebrado en la capital andaluza desde este viernes. En su discurso animó a los jóvenes que están en el espacio «que todo el mundo quiere ocupar». «Confío en que seáis capaces de crear es futuro necesario de una vez por todas en este país», señaló, advirtiéndoles de que «no basta con soñar, hay que trabajar, esforzarse, prepararse y ser capaces de compartir ideas y diferencias, y eso se está haciendo de forma magistral en este proyecto político».

El vicepresidente andaluz manifestó que «es capaz de sentarse con su peor enemigo y llegar a acuerdos», una forma de hacer política «diferente a lo que hacen los partidos tradicionales, que solo han mirado por los sillones, por el poder; pero no para cambiar las cosas, sino por el poder de querer estar sentado en un sillón». «No entréis nunca en esa batalla», lanzó. En esa línea criticó que PP y PSOE «llevan 40 años de fiesta a costa de todos los españoles, y eso se tiene que acabar, por eso vinimos a la política».

Asimismo, el coordinador autonómico de Cs Andalucía afirmó que a la política «hay que venir llorado». Respecto a las acusaciones vertidas de querer sacar a su partido del «mapa político», aseguró que no son «gente incómoda» por sus ideas porque «no vetamos a nadie, decimos lo que pensamos allá donde vamos, y decimos lo mismo en todos sitios». «Somos incómodos porque con nosotros a muchos se les acaba la oportunidad de seguir aprovechando lo público en beneficio propio», continuó un Marín que disparó también contra la extrema derecha. «Sabe que mientras estemos aquí ellos no van a gobernar y no van a excluir a ningún colectivo de las políticas que se pongan en marcha», mientras que «los de la izquierda, a los que ahora se ha sumado hasta el PSOE con la pinza, dicen que qué estamos haciendo con la colaboración público-privada», cuando lo que crean empleo «son los empresarios y los autónomos y las administraciones tenemos que hacerle la vida más fácil, lo que no significa regalarles las cosas».

Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos (Cs) manifestó tener «fe» en el proyecto de Ciudadanos, partido que atraviesa una crisis desde que desapareció en mayo de la Asamblea de Madrid, donde hasta las elecciones gobernaba en coalición con el PP. Precisamente Bal fue su candidato y, por ello, insistió en que se quedó en el partido, tras los malos resultados «por Inés Arrimadas», actual presidenta de la formación a nivel nacional. En referencia a los resultados de Madrid, señaló que «sabía que era muy difícil, y aun así me presenté en las elecciones a la Asamblea», recordó. «Hay que tener ideas, pero hay que trabajar. El que se canse, pierde. Nosotros creemos, no nos cansamos. Tenemos fe en este proyecto», remarcó, consciente de que las últimas encuestas publicadas en Andalucía reflejan una profunda caída naranja, para el que auguran de dos a tres escaños frente a los 21 actuales.