Fran Carrillo: «Cs necesita un cambio, caras nuevas y abrir las ventanas»

La premura al convocar elecciones primarias en Cs para elegir a su candidato a la Junta de Andalucía tomó «por sorpresa» al diputado Fran Carrillo. Desde hace meses, se mostraba crítico con la dirección de su partido y ha dado el paso para disputarle a Juan Marín su liderazgo.

¿Cuándo y cómo se enteró de que se convocaban primarias?

El mismo día que se enteró todo el mundo: lo anuncian de forma sorpresiva, no dejando al afiliado tiempo para conocer las diferentes propuestas. El proceso nace absolutamente viciado. Eso lo hemos denunciado.

¿Qué hubiera sido lo ideal?

Lo ideal es que todos partieran de la misma situación. De momento no son ecuánimes ni son neutras porque mientras el candidato oficial ha estado durante los últimos dos meses recorriéndose Andalucía con el coche oficial, hablando con afiliados, el resto de candidaturas solo tienen 48 horas para hacer lo mismo.

Pero había un sector muy crítico dentro de Cs, que usted encabezaba, que había mostrado su disposición a dar ese paso.

Yo no soy crítico con cómo se está gestionando en el Gobierno andaluz, soy crítico con cómo se está poniendo el partido por debajo de los intereses personales. A Cs no se le ha escuchado en el Gobierno andaluz, se ha escuchado a una persona. Cs no ha rentabilizado estos tres años de Gobierno en Andalucía. Al afiliado se le ha apartado y silenciado. Nos hemos convertido en aquello que siempre hemos denunciado: ese tipo de partidos que no nos representaban. Yo quiero cambiar eso: quiero volver al Cs original, desacomplejado.

¿Se sabe cuál es el número de afiliados?

Yo he pedido el censo de afiliados y se han negado a darlo. Si todo fuera tan bien, ¿por qué se niegan? Tengo derecho a saber cuántos afiliados hay.

¿Quién se niega? ¿Lo ha solicitado por escrito?

Se ha solicitado al responsable de organización nacional, a través del secretario de organización andaluz. Se ha solicitado verbalmente, pero ya nos han dicho que aunque lo solicitemos por escrito no nos lo van a dar. Me parece un escándalo que no me lo faciliten.

En las anteriores primarias, en 2018, votaron 1.852 militantes, se dijo que eran el 55%.

No, pero a principios de 2019 había aproximadamente unos seis mil , que han ido cayendo. En estos dos años y medio nos hemos quedado en un tercio de lo que había. Yo no quiero un Cs que haga una administración paralela de intereses, no quiero que se confunda Gobierno y partido, quiero espíritu discrepante.

¿Esa crítica va contra la dirección del partido?

Contra un modelo que no está funcionando y yo quiero cambiarlo. El liberalismo nació contra el absolutismo, pero también contra el caciquismo. Y la forma en que se han convocado las primarias es una falta de respeto al militante, es una forma de ordeno y mando. El liberal escucha, incorpora al que discrepa, predica que el que piensa diferente no hay que silenciar y mandarlo al ostracismo.

Las encuestas electorales apuntan a 2-3 diputados para su partido, o que incluso pudiera desaparecer del Parlamento andaluz. ¿Eso está provocando enfrentamientos internos?

Es evidente que la mayoría de buenas medidas del Gobierno andaluz provienen de Cs, pero no se está rentabilizando es porque hay un problema de gestión del partido. Y eso la dirección nacional lo tiene que ver.

Juan Marín ha sido el líder desde el principio, si finalmente es candidato, esta sería su tercera vez.

Yo tengo el mayor respeto a Juan Marín como persona y como vicepresidente, ha trabajado bien en el Gobierno andaluz. Mi discrepancia con él es en la forma en que ha dirigido el partido. El partido necesita un cambio, necesita caras nuevas y abrir las ventanas.

Dice que Cs no ha sabido rentabilizar su situación en la Junta, ¿por qué el PP sí ha sabido?

Quien realmente se quedó con las principales responsabilidades de Gobierno fue el PP. Dicho esto, lo que ha pasado es que no se ha escuchado la voz de Cs en esos tres años, se ha escuchado la voz de una persona: la gente cuando veía la televisión veía siempre a la misma persona. Como buen líder, tienes que propiciar que tu equipo se refuerce y no vetar, ni censurar. Hay mucha gente que cree que Cs no está gobernando, cuando las grandes medidas que están transformando Andalucía se debe a la política de Cs. Esa es la reflexión que hay que hacer: ¿por qué haciéndolo tan bien la gente no lo ha interiorizado? Yo ese personalismo no lo defiendo.

Ha hablado de veto, ¿ha vetado Juan Marín a miembros de Cs?

Que lo haya hecho personalmente no me consta. A mí me han pedido cinco veces desde Canal Sur ir y cinco veces se me ha vetado esa entrevista.

¿Por parte de quién?

Realmente no sé quién y no voy a entrar en elucubraciones. Cuando te llaman cinco veces de la cadena pública para hacerte una entrevista y te dicen que no vas, pues eso es un veto.

Marín ha asegurado que no sabía cuántos afiliados hay.

Pues si él no lo sabe que es coordinador autonómico, es muy difícil que lo sepamos los demás.

¿Qué cree que pasará con Cs cuando haya elecciones en Andalucía?

Espero y deseo que las ideas y lo que representa Cs sigan en las instituciones, porque la sociedad mejora cuando Cs gobierna. A mí me da miedo una Andalucía y una España sin Cs.