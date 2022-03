Cientos de andaluces se concentran contra la postura del Gobierno sobre el Sáhara

Cientos andaluces se han concentrado esta tarde en varias ciudades andaluzas para mostrar su apoyo al pueblo saharaui y contra la decisión del Ejecutivo español de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

En Sevilla la protesta, convocada por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, se ha desarrollado en la zona de las Setas, en el centro de la ciudad, en la que han participado varios cientos de personas y se han exhibido pancartas en las que se leía “¡Sáhara Occidental no es moneda de cambio!” o “¡Sáhara Occidental no está en venta; ni ahora ni nunca!”. En el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha destacado que el pueblo saharahui no necesitaría de ayuda humanitaria “si los gobiernos de España, desde el ultimo gobierno del dictador hasta hoy hubieran tenido vergüenza y hubieran cumplido sus obligaciones segun el derecho internacional y las resoluciones de la Onu” y se ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de ser un sumiso sicario del sultán de Marruecos”.

En el caso de Málaga, más de 200 personas -según fuentes convocantes- se han concentrado desde las 19:00 horas frente a la Delegación del Gobierno de la Junta en apoyo al pueblo saharaui en su derecho a la autodeterminación con una pancarta que abogaba por que solo los saharauis decidan su propio destino. Así lo ha dicho a EFE Isabel González, presidenta de la Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui, que ha criticado las manifestaciones del Gobierno apoyando la autonomía para el Sáhara que propone Marruecos, lo que provoca que “se vulnere la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU)”.

En Granada, varias decenas de personas -una treintena, según la Policía Local, y unas 150, según la organización- se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar el “cambio unilateral de postura” del Ejecutivo al aceptar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara, ha dicho a EFE el presidente de la Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, José Manuel Pérez Castillo. Durante la concentración, celebrada sin incidentes bajo una leve llovizna, los asistentes han exhibido pancartas y coreado consignas como “Sánchez, atiende: el Sáhara no se vende”, “Sáhara, libertad. Polisario vencerá” o “Marruecos culpable, España responsable”.

Alrededor de 120 personas, según Policía Local, se han concentrado esta tarde en Jerez de la Frontera (Cádiz) para mostrar su apoyo al pueblo saharaui y su repulsa por “el giro” de la política exterior de España con Marruecos, “al apoyar el plan de autonomía para un territorio pendiente de descolonización”, como ha expresado la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (FECADIZ) en un manifiesto.”Nos ha cogido por sorpresa, no solo a los saharauis, sino a todos los españoles que apoyan nuestra causa. No pensábamos que el PSOE nos podía volver a traicionar, pero lo ha hecho”, ha lamentado a EFE Habiba Salama, de la comunidad saharaui de Jerez, donde reside desde hace 20 años, y que ha participado en esta concentración en la que se han entonado proclamas como “El Sahara no se vende”, “Sahara, libertad” o “Sánchez, capullo, el Sahara no es tuyo”

.En Huelva decenas de personas, varias de ellas portando banderas del pueblo saharaui, se han concentrado a las 19.15 horas en la Plaza del Ayuntamiento de la capital onubense para mostrar su disconformidad con la decisión del Gobierno de aceptar los planes de Rabat.En consonancia con la convocatoria los participantes han defendido que son los pueblos saharahuis los que deben decidir sobre su futuro.

En Córdoba, más de un centenar de personas se han concentrado bajo la lluvia en el céntrico bulevar del Gran Capitán para denunciar la postura del Gobierno de aceptar el plan de autonomía que pretende Marruecos para el Sáhara.Los manifestantes, que han ido aumentando conforme amainaba las precipitaciones, han acusado el presidente nacional Pedro Sánchez de “vender” el Sáhara y han pedido “libertad” para el “Polisario” al grito de “Marruecos culpable, España responsable”