La UE obliga a España a retirar por ilegal del impuesto de la renta el pago por la vivienda habitual a los no residentes

Duro golpe de la Comisión Europea a Hacienda. Bruselas ha expedientado a España por "trato fiscal discriminatorio" a los contribuyentes no residentes en el impuesto sobre la renta. Todo tiene que ver con que desde la Agencia Tributaria se exige pagar el 2% del valor catastral de sus viviendas utilizadas como residencia habitual, algo que desde el Ejecutivo comunitario consideran "discriminatorio" para las personas físicas no residentes, por lo que ha instado a las autoridades españolas a "poner fin a esta imposición" si no quiere ser duramente sancionada.

Bruselas considera que que esta norma sobre la imposición de los contribuyentes no residentes por sus viviendas utilizadas como residencia habitual "afectan a la libre circulación de trabajadores y a la libre circulación de capitales", una situación que está totalmente prohibida por la legislación comunitaria. Por ello, la Comisión Europea ha abierto un expediente para aclarar este extremo y exigir todas las responsabilidades que se deriven.

Según justifican los expertos tributarios comunitarios el expediente , como los contribuyentes residentes no están sujetos al impuesto sobre la renta atribuible a sus viviendas utilizadas como residencia habitual, tampoco lo deben estar los contribuyentes no residentes, que en la actualidad deben abonar ese 2% de valor catastral.

La Ejecutivo comunitario ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español para que subsanen esta irregularidad y le otorga un plazo de dos meses para responder y retirar las deficiencias detectadas. Si por parte de Hacienda no hubiera una respuesta satisfactoria, Bruselas dará otros 60 días para eliminar esta tasa antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que puede tomar medidas más drásticas.

En 2024, los ingresos por el Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR) superaron los 4.000 millones, con un incremento de más de un 25% más interanual, y solo en los cuatro primeros meses de este año la recaudación roza los 1.675 millones. Por el el pago de impuestos de la vivienda habitual se recaudaron 137 millones en 2023, y una cifra similar en 2024.