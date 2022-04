Marín insiste en que lo “razonable” es no no convocar ahora elecciones

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este domingo que “lo razonable” sería convocar las elecciones andaluzas en otro momento y que anunciarlo el martes en el Consejo de Gobierno sería “precipitado”.

Marín ha aclarado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aún no ha hablado de este asunto con él, por lo que confía en que esta decisión aún no se comunique. En declaraciones a los medios durante una visita a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el vicepresidente ha defendido que “el interés electoral no se puede anteponer al interés de los andaluces”, que es, en su opinión, “seguir creciendo, recuperando empleo y tener un verano normalizado”, y que “lo razonable” sería convocar las elecciones “en otro momento”.”Respeto la decisión que Juanma adopte pero espero que sea la más interesante para los andaluces y no para los partidos políticos”, ha apostillado. Preguntado sobre un posible anuncio este martes en el Consejo de Gobierno que se celebrará en Málaga, Marín ha dejado claro que sería “precipitado” anunciar esta convocatoria, apuntando: “Juanma siempre ha dicho que hablaría conmigo antes de convocar elecciones”. Ha asegurado que para las urnas “siempre hay que estar preparado”, y que tanto él como su partido lo está, por lo que un adelanto electoral en Andalucía no le cogería por sorpresa, aunque ha reiterado que “no es el momento de parar la economía” por esta convocatoria, “pero la decisión es de él y yo lo voy a respetar”, ha remachado.

Marín ha dicho que es “razonable” la opinión de los hosteleros y empresarios del sector turístico que consideran que una convocatoria electoral no sería positiva, indicando que “ahora que crecemos no es momento de crear incertidumbre’'.”Una cosa son los intereses electorales y otra los de los andaluces, que son dos cosas distintas”, ha reiterado.El vicepresidente del Gobierno andaluz ha advertido al presidente de su opinión sobre este asunto, asegurando que su relación con Moreno no es solo de compañeros sino de “amigos” y le ha trasladado esa opinión “con lealtad”.

Por su parte, e l portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz, Guzmán Ahumada, ha afirmado este domingo que Juanma Moreno “debe aclararse y convocar de manera rápida y efectiva” las elecciones, porque Andalucía “necesita un cambio de gobierno”. Ahumada ha lamentado que el presidente de la Junta “lleve toda la Semana Santa de maratón fotográfico y alimentando la incertidumbre en la que está sumida Andalucía”. ”Dice que está aprovechando para meditar, y cada cual puede meditar como quiera y donde quiera, pero parece curioso que, en vez de meditar sobre cómo mejorar los servicios públicos o cómo salvar las consecuencias de la crisis por la guerra de Ucrania, medita para sí mismo, para ver cuándo le vienen mejor las elecciones”, ha añadido Ahumada .Ha acusado a Moreno de “llevar manoseando muchas veces el hipotético adelanto electoral, sembrando una incertidumbre que en nada beneficia a Andalucía”, porque “cada vez que tiene que dar la cara, en lugar de actuar, saca a la luz el posible adelanto electoral”. Según este portavoz, Moreno pone “la calculadora del PP por delante de las necesidades de Andalucía”, y esa calculadora “en las últimas semanas, cada vez que atrasa más, le da peores resultados”. Para Ahumada, el presidente de la Junta “debe aclararse y convocar de manera rápida y efectiva, porque Andalucía necesita un cambio de gobierno y un gobierno andaluz que se ponga al frente de los problemas y dé soluciones para salvar la crisis”

El PSOE de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de comunicación para explicar “las verdaderas razones” que mueven al presidente andaluz, Juanma Moreno, “a precipitar el adelanto de las elecciones autonómicas”, basado en “su interés partidista y personal”. Para la dirección regional del PSOE, esta decisión pretende “eludir el creciente malestar social causado por su incapacidad de gobierno, los malos datos económicos, sus reiterados incumplimientos y los escándalos en su gestión y en el PP”.

”Nada tiene que ver el adelanto electoral que planea Moreno Bonilla con la compleja situación económica global desatada por la invasión rusa de Ucrania y el alza de precios de productos y suministros básicos”, considera el PSOE en un comunicado en el que asegura que si Andalucía no cuenta hoy con presupuestos, es por su rechazo “a la oferta de diálogo del PSOE y por la decisión del propio Gobierno andaluz de no sacar adelante las cuentas autonómicas como argucia electoral, y hay audios que así lo atestiguan”.

En el primer vídeo de esta campaña se insiste en que Moreno Bonilla juega con las fechas electorales para tratar de tapar la inseguridad y la incertidumbre ciudadanas generadas por su mal gobierno y las protestas contra su pésima gestión al frente de la Junta, especialmente del personal y organizaciones sanitarias y de decenas de miles de personas en toda Andalucía en defensa de la sanidad andaluza de calidad. Afirma el partido que el presidente de la Junta “intenta eclipsar que la comunidad está en peores condiciones desde que está al frente de la Junta” y asegura que su credibilidad “está a ras de suelo”.

Desde el PSOE andaluz se incide en que “bajo el mandato de PP y Cs, con apoyo de la ultraderecha, la convergencia de Andalucía con la Unión Europea ha bajado del 60 % por primera vez en el siglo”. La dirección del PSOE de Andalucía añade como otro “motivo real y fundamental” del adelanto electoral que planifica Moreno es “ocultar los escándalos de corrupción del PP (hace apenas unos días se ha conocido una nueva condena a este partido por la trama Gürtel) y la gestión bajo sospecha de varios asuntos del propio Gobierno andaluz”. Para la dirección del PSOE de Andalucía, la existencia en la comunidad de casos ‘estilo Madrid’, “ponen a Moreno Bonilla en el disparadero para apretar el botón electoral e intentar disipar en las urnas las sospechas en torno a su partido y a sus políticas”. La formación socialista ha subrayado que, en cualquier caso, está “movilizada y preparada” para concurrir a las elecciones autonómicas cuando el presidente de la Junta decida, “con un equipo unido, capaz y comprometido, liderado por Juan Espadas y un proyecto político sólido y solvente para llevar a Andalucía a la recuperación y despegue económico y social definitivo”.