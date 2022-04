Bendodo acusa al PSOE-A de «enfangar» la campaña electoral

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, acusó al PSOE-A de «enfangar» la campaña electoral y consideró que se trata de «una estrategia antigua del PSOE» después de solicitar la comparecencia de Bendodo en la Diputación Permanente el Parlamento andaluz para informar sobre las contrataciones de emergencia del Gobierno andaluz asociadas a la pandemia. Bendodo señaló que el PSOE «pincha en hueso» con ese planteamiento de exigencias de explicaciones parlamentarias, al tiempo que consideró que «mal empezó la campaña el señor Espadas si eso pretende» y se preguntó «si eso es lo mejor que puede ofrecer el socialismo rancio y antiguo a los andaluces».

El consejero apuntó que «la gran diferencia» entre ambos gobiernos es que «el PSOE es partícipe de los delitos», partido al que atribuyó también «el copyright de la corrupción en Andalucía, los derechos de autor de la corrupción», mientras que «este gobierno denuncia los supuestos delitos» con su traslado a la Fiscalía.

Junto a ello, aseguró que «nosotros somos muy distintos a los socialistas» tras considerar que en su ejercicio del gobierno «tapaban y ocultaban» los escándalos de corrupción, y contraponer a ello que «nosotros denunciamos» la existencia de un intento de fraude en la compra de material sanitario por la Consejería de Salud y asegurar que «se habla de un contrato que no existe, no se firmó, no hay nada».

Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, señaló que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, debería dar explicaciones sobre el asunto de la «adquisición de material sanitario investigado por la Justicia» y «del motivo real de que no quisiera investigar 23.000 contratos de emergencia del Gobierno andaluz en estos años de pandemia». Indicó que ahora se explica que se impidiera por la Mesa del Parlamento que se sometiera a votación en el Pleno la propuesta del grupo socialista de creación de una comisión de investigación sobre los contratos de servicios de emergencia de la Junta durante la pandemia. «Se impidió esa posibilidad que sí habían tenido otros grupos políticos, para arrojar luz y transparencia sobre la contratación de emergencia», subrayó.