Montero rehúye apoyar a Griñán: “Ya he dicho lo que tenía que decir”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha preferido dar la callada por respuesta ante el ingreso en prisión de seis de los ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por malversación en el caso de los ERE fraudulentos. “Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el asunto”, ha zanjado la ministra ante los periodistas congregados en la Delegación del Gobierno en Sevilla.

Aunque su comparecencia en la Torre Sur de Plaza de España venía motivada para valorar los datos del paro y el último paquete anticrisis aprobado del Gobierno, la expectación se debía a la reciente entrada en la cárcel de los ex consejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano. El lunes ingresaron en prisión para cumplir sus condenas, después de que los ex consejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo lo hicieran este domingo y el pasado miércoles. Pero Montero ha decidido no pronunciarse.

De los ocho condenados solo siguen en libertad el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pendientes de que los médicos forenses decidan si las enfermedades que sufren pueden ser tratadas en la cárcel.

La hoy ministra de Hacienda fue consejera de los gobiernos de los ERE. Fue nombrada por Manuel Chaves responsable de la cartera de Sanidad en 2004, cargo que desempeñó hasta 2013. Ese mismo año, Griñán la nombró consejera de Hacienda. Con Susana Díaz se mantuvo dentro del Ejecutivo autonómico hasta 2018.

Hace ya bastantes años que Montero mostró su solidaridad con sus compañeros encausados. En 2013, cuando se imputó a parte de la cúpula del PSOE andaluz en la pieza política de la macrocausa por el fraude de los ERE, la ministra sí quiso mostrarles su apoyo. En un escrito en las redes sociales de julio de 2013, Montero escribió: “Yo también soy hoy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso”.

Ahora, a la espera de que los forenses decidan si su compañero José Antonio Griñán debe o no entrar en prisión, la ministra prefiere mirar hacia otro lado. Tras ser preguntada por los periodistas sobre un posible indulto al ex presidente de la Junta por razones humanitarias, tan solo ha expresado que “al señor Griñán le asisten los mismos derechos que al resto de personas”

Voces del PP se suman a la petición de indulto por enfermedad

Mientras la socialista andaluza prefiere echar balones fuera, políticos del Partido Popular han salido públicamente a la palestra a pedir que José Antonio Griñán no sea tratado de su enfermedad en prisión.

Primero fue el portavoz de los populares, Elías Bendodo, y después el ex ministro de Trabajo y otro histórico dentro de los populares, Eduardo Zaplana, quien abogó por que el ex presidente no entre en prisión por razones humanitarias.

“No deseamos el mal a nadie, si está enfermo esperamos una pronta recuperación. Entendemos la situación e intentar que se recupere lo más pronto posible”, apuntó el coordinador general del PP.

Por su parte, Zaplana señaló que se ve «en la obligación y en la necesidad moral» de pedir que el exdirigente socialista, condenado por el caso de los ERE a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación, no tenga que ingresar en la cárcel. «La justicia pierde su sentido cuando olvida las razones humanitarias», añadió. Debe tenerse en cuenta que el ex ministro permaneció en prisión provisional durante nueve meses por su imputación en el «caso Erial», tras ser arrestado en mayo de 2018, a pesar de que su defensa pidió otras medidas menos lesivas para su estado de salud, habida cuenta que padecía leucemia.

Si bien los momentos procesales de Griñán y Zaplana son distintos, el primero ya tiene condena confirmada por el Supremo y el segundo está pendiente de juicio, sí que hay cierta similitud pues ambos padecen enfermedades severas que necesitan de un tratamiento que no siempre puede dispensarse de la mejor manera en un centro penitenciario.