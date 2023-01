“El Walili”, un asentamiento chabolista al borde del desalojo en Almería

Si nada lo evita, este lunes el Ayuntamiento de Níjar (Almería) llevará a cabo el desalojo y posterior derribo del asentamiento chabolista de ‘El Walili’, ubicado a un lado de la carretera de San José, localidad nijareña, una actuación que ha teñido de polémica durante los últimos meses a la provincia almeriense. La hoja de ruta está clara para el Consistorio y la comunicó este viernes en una nota: los inmigrantes que residen allí serán atendidos en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación con la colaboración de distintas ONG, y de ahí serán derivados al “programa de soluciones habitacionales transitorias”. Según el gobierno local, en el primer centro se les facilitará alojamiento y manutención en tanto se reevalua individualmente cada caso.

El objeto de estos estudios personalizados es elaborar el itinerario de integración de cada individuo antes de su derivación a una “solución habitacional transitoria de alquiler”. Este proceso intermedio se prolongará, según las previsiones iniciales, hasta un máximo de dos meses. En el manual de realojo para la primera fase de la actuación con los moradores de ‘El Walili’, sobre el mismo poblado chabolista, participarán técnicos en asistencia psicológica y de mediación, personal sanitario, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En una parcela en la barriada de ‘Los Grillos’ se construye una promoción de 62 viviendas en alquiler a precio asequible que se van a utilizar como alojamientos transitorios para temporeros, con una subvención de 1.547.351 euros correspondientes a la tercera convocatoria del Programa de Fomento del Alquiler de la Junta de Andalucía. ”La construcción de viviendas se convierte en la mejor herramienta para combatir el chabolismo asociado a la agricultura intensiva”, manifestaba en febrero del año pasado la consejera de Fomento, Maifrán Carazo (PP), durante una visita junto a la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), a las obras de estos alojamientos transitorios para el realojo de personas en exclusión social. Con estas viviendas se pretende actuar en la erradicación de asentamientos como ‘El Cruce’, ‘Los Nietos’, ‘Los Albaricoques’, ‘El Nazareno’ o ‘El Walili’.

Era, por tanto, una medida conocida y fruto también de un trabajo que el gobierno local desarrolla desde 2021 con la Universidad de Granada, ONG (Cruz Roja, Cepaim, Almería Acoge, Médicos del Mundo y Hermanas Mercedarias), así como con las organizaciones del sector agrario. Sin embargo, en diciembre comenzaron las primeras protestas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) fue de las primeras en pedir al Ayuntamiento la paralización del desalojo y derribo del asentamiento, mientras no se garantice una alternativa habitacional permanente para las 500 personas que viven allí. De la mano del sindicato Soc-SAT se llevaron a cabo cortes de carreteras y, posteriormente, la Plataforma Derecho a Techo, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas de Almería, ha aglutinado las principales actuaciones contra el desalojo del asentamiento, siempre bajo el argumento de que no existe una alternativa real para estas personas.

El pasado jueves, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín (PP), señalaba en esta línea que las casas en construcción para alojar a temporeros “todavía no están finalizadas”, aunque se encuentran en ejecución y “están muy avanzadas”. El Ayuntamiento cree que en los dos meses de margen en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación podrán estar concluidas. La Plataforma Derecho a Techo acudió este viernes a la sede provincial del PSOE de Almería en uno de los últimos intentos para frenar el desalojo. El secretario general de los socialistas almerienses, Juan Antonio Lorenzo, mostró sin embargo el respaldo de su partido al desalojo a un “proyecto pionero y necesario en la provincia de Almería”, que se desarrollará con “garantías”.

No ocurre esto con otros partidos como Podemos o hasta la propia Iglesia Católica, pero también parte de las ONG que han colaborado con Níjar y se desmarcan. Almería Acoge, la Fundación Cepaim, las Hermanas Mercedarias y Médicos del Mundo reconocen que se han “invertido esfuerzos, recursos y dedicación sincera que quizá no han producido todos los frutos deseables”La única organización no gubernamental que se ha mantenido firme es Cruz Roja, cuyo coordinador, Francisco Vicente, aseguró este viernes que la entidad trabaja con el gobierno local y el resto de entidades en este proyecto para encontrar recursos con un “mínimo de dignidad” para que estas personas puedan desarrollar su vida como hasta ahora. Otra cuestión es la de cuántas personas residen realmente en ‘El Walili’. Según APDHA, el Soc-SAT o la Plataforma Derecho a Techo, son 500, pero el Consistorio sostiene que se ha identificado a algo más de 200 personas que reúnen los requisitos para poder optar a uno de los alojamientos alternativos que se encuentran en construcción en la barriada de ‘Los Grillos’.

