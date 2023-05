Científicos andaluces mejoran el efecto de un fármaco frente al cáncer de páncreas

Investigadores del ibs.Granada han desarrollado nanopartículas de fosfato de calcio para transportar fármacos antitumorales usados en cáncer de páncreas que mejoran su efecto en este tipo tumoral. Hasta la fecha los estudios han sido realizados en cultivos celulares y en animales de experimentación y aportan resultados muy esperanzadores de cara a su posible aplicación en pacientes. Un equipo de científicos andaluces del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada) y la Universidad de Granada (UGR) ha diseñado un nuevo nanofármaco efectivo para el cáncer de páncreas. Se trata de una investigación multidisciplinar que viene desarrollándose en los últimos años a través de la financiación de diferentes proyectos competitivos, tanto nacionales como regionales.

En ella colaboran, según han informado la Junta y la UGR en una nota de prensa este martes, los investigadores José Carlos Prados y Consolación Melguizo (ibs.Granada y UGR) y José Manuel Delgado (Departamento de Química Inorgánica de la UGR). El adenocarcinoma ductal pancreático, el tipo más común de cáncer de páncreas, representa un grave problema de salud, siendo la cuarta causa de muerte por cáncer en los países occidentales, presentando una tasa de supervivencia a los cinco años muy baja (cuatro por ciento). En el momento de su diagnóstico el 80 por ciento de los pacientes tienen enfermedad localmente avanzada o metastásica.

A pesar de los recientes avances en cuanto a su tratamiento, no existe todavía una terapia que permita mejorar significativamente los resultados. Por esta razón, todas las mejoras dirigidas hacia la consecución de nuevas alternativas terapéuticas en esta patología son esenciales para "mejorar el pronóstico de los pacientes". La colaboración de los grupos A01 Tecnología Aplicada a Oncología y Terapia Génica del área de oncología del ibs.Granada y del Grupo FQM-368 ('Bionanometals') de la UGR han demostrado que el uso de 'olaparib', un agente usado en el cáncer de páncreas, combinado con una nanopartícula de fosfato de calcio reduce significativamente el volumen tumoral y aumenta la supervivencia en el cáncer de páncreas.

El 'olaparib' es un conocido agente bloqueador del mecanismo de resistencia, que es capaz de potenciar de forma muy significativa el efecto de la gemcitabina, un agente de uso habitual en tumores pancreáticos irresecables. Los ensayos 'in vitro', usando cultivos celulares determinaron la relevancia de la resistencia mediada por una enzima que participa en muchas funciones celulares, incluso el daño al ADN, llamada PRP1, en el desarrollo y tratamiento del cáncer de páncreas. Además, los análisis 'in vivo', usando ratones con tumores de páncreas inducidos, demostraron una menor letalidad cuando se utilizaba una asociación de ambos agentes. Estos buenos resultados con 'olaparib' observados por este equipo de científicos granadinos, los ha llevado a diseñar nanformulaciones que permitan mejorar los efectos de este agente. Estas nanopartículas de fosfato de calcio asociadas incorporan ácido ascórbico, agente descrito como pro-oxidante de las células cancerígenas del páncreas.

Los resultados 'in vitro' determinan un efecto sinérgico y potenciador del nanofármaco que supera significativamente al obtenido con olaparib de forma aislada. Sorprendentemente, los ensayos 'in vivo' usando ratones con tumores de páncreas inducidos revelan que el nanofármaco fue capaz de reducir el volumen tumoral en mayor medida, en un 59,1 por ciento, en comparación con el fármaco libre (28,3 por ciento) y que la supervivencia de los ratones después del tratamiento aumentó significativamente, un 78 por ciento frente al 44 por ciento con el tratamiento. Estos resultados han sido objeto de una patente del ibs.Granada y la UGR que se basa en el uso de un sistema altamente biocompatible y biodegradable para un contratamiento del cáncer de páncreas. Estos resultados muestran un camino más prometedor para diseñar terapias innovadoras y más eficientes contra el cáncer de páncreas. Los resultados de esta línea de trabajo han dado lugar a dos publicaciones en la revista científica 'Biomedicine and Pharmacotherapy' y otra en revisión que han permitido posteriormente la elaboración de la patente P202231095.