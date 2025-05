Denuncian a cuatro funcionarios de un pueblo de Almería por subirse el sueldo sin respaldo administrativo

El portavoz de Garrucha con la Gente y concejal del Ayuntamiento de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos Cáceres, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra cuatro funcionarios municipales por la presunta aplicación de subidas salariales a sí mismos sin respaldo administrativo.

El edil traslada al Ministerio Público posibles irregularidades en el pago de nóminas a empleados municipales, entre ellas duplicidades salariales, pagos sin respaldo administrativo y desigualdad retributiva entre trabajadores.

Según el escrito, Ramos sostiene que determinados empleados estarían recibiendo salarios muy por encima de lo estipulado en los presupuestos y convenios laborales, mientras que otros, principalmente los de sueldos más bajos, no cobrarían lo que legalmente les corresponde.

"Se ajusta la balanza permitiendo que unos cobren menos de lo debido para que otros puedan recibir cantidades extraordinarias sin que las cuentas se descuadren", afirma.

El edil considera que este sistema genera una "alarmante desigualdad retributiva" dentro del Consistorio y lo califica de "éticamente insostenible y jurídicamente cuestionable".

La denuncia también recoge presuntos pagos extraordinarios sin justificación en concepto de productividades o atrasos, anticipos fuera de los límites legales, procesos de estabilización laboral supuestamente irregulares, y la emisión de cheques desde cuentas municipales "sin control ni fiscalización".

Asimismo, denuncia que el acceso a documentación relacionada con estas prácticas ha sido denegado de forma reiterada, pese a haber sido solicitada oficialmente, lo que, en su opinión, evidencia una "obstrucción al control institucional".

El documento menciona posibles delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, vulneración de derechos fundamentales, infracción de normas de incompatibilidad y omisión del deber de perseguir delitos.

Ramos insiste en que ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito, que la gestión de las nóminas sea externalizada a una entidad independiente para garantizar la transparencia.

La documentación entregada a Fiscalía incluye nóminas, registros, correos electrónicos, actas internas y escritos oficiales que, según el denunciante, acreditarían las presuntas irregularidades y la negativa de los responsables municipales a facilitar información.

"Esto no es una cuestión interna ni política, es una cuestión de justicia. No se puede permitir que haya trabajadores cobrando mucho más de lo que les corresponde mientras otros no reciben ni lo justo", ha declarado Ramos.