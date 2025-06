La dependencia requiere «tiempo y trabajo», pero «el camino es el acertado»

La tramitación del derecho a la dependencia quita el sueño a decenas de miles de andaluces, pero no menos a sus gestores. El cambio de sistema implantado requiere «tiempo y esfuerzo» de la Administración, al mismo tiempo que «paciencia» por parte de los usuarios. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, protagonista ayer de Desayuno Informativo de LA RAZÓN «Desafíos de Andalucía en la era de la longevidad», dio la cara, admitió errores y pidió perdón, aunque admitió un cambio de tendencia que le hace ser optimista respecto al futuro porque los cambios en la gestión ya empiezan a dar fruto. «El nuevo sistema supone: una persona, un expediente, una visita y una sola resolución. Es difícil, sí, y requiere tiempo y trabajo. Lo que no ha funcionado en años no se puede cambiar en unos meses», aseguró López, que subrayó, en cualquier caso, que «vamos por el camino acertado».

Los datos resultan clarificadores. En un cuarto de siglo, la población andaluza mayor de 65 años ha pasado del 14 al 19%. En 2050 esta cifra se elevará al 29%. «Una persona con esa edad es joven y tiene mucho que vivir y aportar a la sociedad. Eso nos lleva a afrontar nuevos retos» entre los que la consejera destacó «la dependencia, el envejecimiento activo y una nueva pandemia como la soledad no deseada».

«Sabíamos que la dependencia no funcionaba, lo venían alertando el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas. Los gobiernos anteriores lo harían lo mejor que pudieron, pero el sistema no funcionaba. Me habría ahorrado muchas críticas seguir el mismo modelo, pero tenemos la obligación moral de intentar cambiar las cosas y di el paso, la decisión más difícil desde que soy consejera», señaló Loles López en la introducción de su conferencia en la sede de Helvetia Seguros, donde su CEO, Íñigo Soto, ejerció de anfitrión.

En Andalucía hay más de 300.000 personas en el sistema. «El número de beneficiarios ha crecido hasta el mes de mayo de este año en un 42% desde 2018. Es lo lógico, pero no siempre fue así», recordó López, que no olvida que entre 2012 y 2018, en la última legislatura socialista, «se expulsaron a 34.000 personas del sistema». El tiempo de espera medio hoy son 579 días. «No puedo sacar pecho, ni lo haré en mi vida, pero veníamos de una situación en la que se esperaban hasta tres años y medio. Nos queda mucho», matizó la consejera. En la migración de expedientes la administración encontró cientos de expediente duplicados, de personas fallecidas y de otras que llevaban esperando más de mil días. «Optamos por atender a esas personas, lo que hizo que los tiempos de espera se disparasen pero optamos por las personas y no por las estadísticas», señaló.

De este modo, el mayor sistema de la dependencia de España pasó de contar con cinco aplicativos informativos no conectados entre ellos a uno solo, que permite mantener una trazabilidad durante todo el proceso y hacer seguimiento de la situación de los expedientes.

Pero la dependencia tiene dos patas: gestión y financiación. “Sin una de ellas, el sistema cae”, sentenció Loles López. Y es que Andalucía destina “el doble de fondos públicos a la dependencia que el Gobierno de España, a pesar de que la Ley de la Dependencia establece que Estado y comunidades autónomas deben aportar la misma cantidad”. “Desde 2019, la Junta ha aportado 8.737 millones de euros al sistema de la dependencia, frente a los 3.709 millones del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha lamentó la consejera, para incidir en que “la prórroga presupuestaria por parte del Ejecutivo central supone un agujero en las cuentas de la dependencia” cifrado en 200 millones anuales por el propio Ejecutivo andaluz. Para conseguir una mejora sustancial, López volvió a reclamar la ayuda del Gobierno de España. El coste anual es de 2.331 millones y la Junta pone el doble que el Estado, cuando debería costearse al 50%”, ha dicho. Y ha continuado con sus reivindicaciones. «El día que el Gobierno acordó con el PNV una financiación al 50% empecé una batalla política. Cuando se hizo pública el acta que lo recoge, mi batalla subió de nivel. Y no la voy a saltar. Los andaluces no quieren ser más pero tampoco menos. No vamos a dependientes de primera y de segunda», sentenció.

Prueba de ello, citó la PNL presentada en el Parlamento andaluz para pedir al Gobierno que garantice la misma financiación para Andalucía que la acordada con el País Vasco, «y a la que el PSOE andaluz votó en contra», y el acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado la pasada semana para instar al Gobierno de Sánchez el mismo nivel de financiación acordado con el País Vasco.

Más avances

Gracias al Decreto de Simplificación Administrativa, también se ha reducido el proceso de valoración de dos visitas y resoluciones a una sola, y se han acortado los plazos para abrir centros residenciales de una media de dos años a tres meses. «Estamos trabajando de la mano del sector en una orden de requisitos y materiales para adaptarla al nuevo modelo residencial», añadió, sin perder la oportunidad de agradecer al sector, a los sindicatos y los ayuntamientos su cooperación y comprensión con el nuevo modelo.

En la última legislatura socialista (2015-2018) se concertaron 283 plazas en residencias, mientras que en la primera de Juanma Moreno se crearon 2.168 plazas. «En los tres últimos años se han creado ya 2.385 plazas y vamos a crear 3.000 más. Desde que gobernamos habremos creado 7.500 plazas», recordó. López, no obstante, incidió en que la clave está en que dichas plazas tengan dotación presupuestaría para que no se bloquee el sistema.

La Junta ha lanzado una línea de ayudas de 134 millones dirigidas a entidades del tercer sector y ayuntamientos para la construcción y ampliación de centros destinados a personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia. Y este mismo mes la Junta ha dado luz verde a un nuevo incremento de la financiación de las plazas en centros de día y residencias, tanto para personas mayores como personas con discapacidad. De este modo, se ha autorizado una nueva subida del 4,5% en el precio/plaza con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Esto supone un aumento del 26% en el caso de la atención a personas mayores y del 32% de media para las personas con discapacidad.

La titular de Inclusión Social también resaltó que el Ejecutivo andaluz está realizando una transformación del Servicio de Teleasistencia (SAT), con una inversión de 166 millones de euros, para adaptarla a las nuevas tecnologías y que, a través de sensores, Big Data e Inteligencia Artificial, «podamos conocer la rutina del usuario y actuar ante una posible situación de riesgo».

De otro lado, la consejera destacó que la Junta ha destinado en 2024 más de 1,8 millones a entidades para la puesta en marcha de proyectos para combatir la soledad no deseada, «una nueva pandemia que debemos combatir como sociedad», y avanzó que en los próximos días «presentaremos una nueva herramienta para hacer frente a este desafío».

Ya durante el debate posterior, la consejera abordó otros aspectos relevantes como el descenso de la natalidad y la necesidad de aplicar cambios porque la economía se acabará resintiendo.

López abogó por dar un «giro» a los presupuestos tal y como se plantean hoy y, en concreto, en materia de dependencia consideró necesario realizar un «gran pacto nacional» y se mostró indignada por «la quiebra del concepto de solidaridad». «La dependencia no cura, te ayude a vivir con dignidad. Pido perdón a las familias de las personas que han fallecido esperando la dependencia. Va a seguir pasando, pero pido por los que fallecen ahora y los que fallecieron con gobiernos anteriores. ¿Seguirá pasando? Probablemente».

El acto contó con la presencia del delegado del Gobierno de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; el viceconsejero, José Repiso; la secretaria general de Familia, Igualdad y Violencia de Género, Concepción Cardesa; la diputada provincial del Área de Cohesión Social e Igualdad, Encarnación Fuentes; y representantes de Cermi Andalucía, Life Care Asistencia Integral, Fundación Doña María, Ingesan, Fundación Gerón la Asociación Sevillana de Asistencia, entre otros.