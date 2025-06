El Foro del Agua reclama una gestión responsable alejada del ruido político

La gestión hídrica y sus desafíos en España, así como los procesos de digitalización y la sostenibilidad en el sector, fueron los principales temas de debate de la segunda edición del «Foro del Agua» de LA RAZÓN. El evento, que tuvo lugar en la sede del diario, reunió a expertos, empresas y responsables políticos para analizar las claves que definirán el futuro del sector. José Lugo, delegado en Andalucía, abrió el acto recordando que los retos actuales pasan por la calidad, la sostenibilidad, la gobernanza y, sobre todo, por la inversión responsable de empresas y administraciones públicas. «El agua no es solo importante para el suministro agrícola y urbano, sino para el desarrollo económico de todo el país», adelantó Lugo.

En la primera parte del acto, Rocío Ruiz, delegada de LA RAZÓN en Madrid, entrevistó a Mariano González, consejero delegado del Canal de Isabel II. Durante la conversación, González explicó cómo la entidad ha afrontado lluvias históricas este año «con un tren sucesivo de tormentas cuyo episodio más intenso se dio en torno al ocho de marzo» para insistir después en que la reacción de la compañía ante esa situación «fue quirúrgica, precisa, selectiva, ordenada y sosegada». En este contexto, destacó la importancia de disponer de un «equipo de profesionales absolutamente comprometidos y preparados e infraestructuras adecuadas», especialmente presas, que «no producen inundaciones, sino que las evitan», señaló el directivo.

Mariano González, consejero delegado del Canal de Isabel II David Jar

Al respecto, afirmó que los tanques de tormentas, aunque «poco conocidos», son unas infraestructuras fundamentales para Madrid, albergando esta región «el mayor de Europa», detalló. González destacó también que esta instalación cumple un papel clave, ya que permite «retener el agua contaminada de periodos intensos de lluvias, evitando que los residuos puedan bloquear las depuradoras y contaminar los ríos».

También se refirió al reciente apagón que afectó a varias comunidades autónomas. Ante esta situación, Madrid mantuvo intacto su suministro hídrico en todo momento porque desde el primer momento se activó un gabinete de crisis que permitió mantener «la comunicación con la red territorial y garantizar el funcionamiento correcto» de las infraestructuras.

Respecto a la subida del 3% de la tarifa del agua, un asunto controvertido en la Asamblea madrileña, González defendió esta decisión, encuadrada en un plan estratégico hasta 2030 que conlleva inversiones en torno a los 2.000 millones de euros. Estas inversiones, explicó, son esenciales para actualizar infraestructuras y cumplir normativas cada vez más exigentes. «Madrid está muy por debajo de la media de lo que se paga en España, por lo que, a pesar de esa actualización, seguimos teniendo una tarifa muy asequible», sostuvo González.

Otro aspecto clave abordado por el consejero delegado fue la apuesta tecnológica. González anunció la instalación masiva de contadores inteligentes con tecnología NB-IoT, que permite detectar rápidamente fugas y optimizar el consumo de agua. «El año que viene vamos a poder tener más de 1.600.000 contadores instalados», confirmó. Además, la compañía avanza hacia una mayor autonomía energética, desarrollando plantas solares y proyectos pioneros como la producción de hidrógeno verde a partir de agua regenerada.

En la primera mesa redonda del foro, moderada por José Lugo, participaron José Claramonte, director genera de FACSA; Simón Pulido, director Next Generation de Veolia España; y Álvaro Real, director general de infraestructuras de la Junta de Andalucía. Claramonte alertó sobre el bajo porcentaje, inferior al 2%, de renovación de infraestructuras hidráulicas en España. En su opinión, resulta imprescindible aumentar esa tasa si se pretende mantener el Estado del Bienestar. «Hay que desvincular el mensaje del populismo y reconocer que nuestras infraestructuras necesitan una renovación urgente», sentenció.

De izquierda a derecha, José Lugo, José Claramonte, Simón Pulido y Álvaro Real David Jar

Por su parte, Pulido destacó la urgencia de incrementar la eficiencia hídrica. «Cuanta menos agua necesitemos y menos perdamos en las diferentes etapas del proceso, mejor para todos», señaló. Pulido puso sobre la mesa iniciativas clave como las desaladoras y la reutilización de agua mencionando, entre otros ejemplos, la depuradora del Baix Llobregat en Barcelona.

Real, representante de la Junta de Andalucía, subrayó que, junto al esfuerzo inversor en infraestructuras, resulta fundamental mejorar la gobernanza del agua. Señaló el ejemplo concreto del embalse de Melonares, una infraestructura que calificó como vital para Sevilla, y reivindicó «un pacto nacional del agua que permita satisfacer las demandas actuales».

La segunda mesa de debate, moderada por la delegada de LA RAZÓN en Valencia y Murcia, Alicia Martí, abordó la cuestión de los trasvases. Participaron Sabina Goretti, directora general del Agua de la Generalitat Valenciana; José Sandoval, director general del Agua en Murcia; y José Carlos Gil, positive water manager de Aganova.

De izquierda a derecha, Alicia Martí, Sabina Goretti, José Sandoval y José Carlos Gil David Jar

Goretti defendió los trasvases como una infraestructura imprescindible que no debe verse afectada por disputas políticas. «Es un bien que nos corresponde a todos los españoles», insistió. De la misma forma, Sandoval describió los trasvases como una «excelente herramienta de cohesión territorial» y reivindicó que la gestión del agua en España debe atender a criterios técnicos y no políticos. «Nosotros no gestionamos el agua dentro de los ámbitos políticos provinciales; el agua es de todos», indicó. Por su parte, Gil complementó esta visión alertando sobre que «en España se pierde el 20% del agua transportada en tuberías. Es prioritario detectar y reparar estas fugas», insistió el responsable de Aganova, quien resaltó la necesidad de que tanto empresas como entidades públicas devuelvan más agua al medioambiente de la que consumen.

El «II Foro del Agua» puso de manifiesto que España se enfrenta a grandes desafíos hídricos, especialmente derivados del cambio climático y del envejecimiento de las infraestructuras. Las soluciones, según los expertos, pasan por incrementar las inversiones, profundizar en la digitalización, mejorar la gobernanza y gestionar el recurso con criterios técnicos y solidarios.