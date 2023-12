El PP homenajea al exalcalde de Granada Torres Hurtado, absuelto de la operación nazarí

La Junta Directiva Provincial del PP de Granada ha reconocido este viernes con la 'Granada de Plata' al exalcalde de esta capital andaluza José Torres Hurtado, que dimitió en 2016 por la operación nazarí de la que ha salido absuelto, y que en el homenaje ha dicho que "quien a hierro mata, a hierro muere".

El PP ha aprovechado la celebración de la Junta Directiva, que ha contado con la participación del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, para escenificar su homenaje a Torres Hurtado, que salió del partido con su dimisión en 2016.

La 'operación nazarí' vinculada a la corrupción urbanística precipitó entonces la dimisión de Torres Hurtado y una moción de censura que sacó al PP del Ayuntamiento de Granada ante una supuesta trama con una quincena de arrestados, entre ellos el exalcalde.

Siete años después de esas detenciones, Torres Hurtado ha sido absuelto de todos los cargos derivados de la 'nazarí' y las causas separadas, algunas aún pendientes de juicio pero en las que ya no aparece como acusado. Torres Hurtado, que encadenó doce años al frente de la alcaldía, ha sido reconocido este viernes en un acto en el que ha subrayado que "quien a hierro mata, a hierro muere".

Ha recordado aquella operación policial "poco ortodoxa" que provocó la caída de un Ayuntamiento que a su juicio fue ejemplo para todo el país y ha recordado a los compañeros que tuvo desde 2003. Ha incidido en aquellos años en los que el PP se afianzó como referente en la ciudad y ha recomendado a los que fueron sus compañeros de partido que no se metan nunca en operaciones de derribo para "intentar ganar la alcaldía con juicios y malas formas".

Torres Hurtado ha considerado que ningún homenaje compensa "un atropello como el que yo sufrí" y ha recordado que, entre otras cosas, consideraron que los arrestados eran una banda organizada para delinquir. A preguntas de los periodistas, el exalcalde ha agradecido el gesto y no ha aclarado si recuperará el carné del PP que perdió entonces, un detalle que ha dicho que no importa porque no piensa volver a la vida política.