Van Morrison ofrecerá en el Starlite de Marbella su único concierto en España este año

El cantante y compositor británico Van Morrison actuará el próximo 15 de junio en el festival de música Starlite de Marbella (Málaga), en el que será su único concierto de esta temporada en España, según ha anunciado la organización del evento.

Considerado uno de los músicos más influyentes e innovadores de la música popular de su generación, el de Belfast -que en agosto cumplirá 79 años- subirá al escenario con sus temas de trascendencia espiritual, en los que ha coqueteado con la fusión de géneros musicales como el jazz, el blues, el folk celta o el 'rock and roll', entre otros.

Van Morrison inició su carrera en la música como saxofonista en la banda 'The Monarchs' y posteriormente se convertiría en líder del grupo irlandés 'Them'.

Con ellos grabó composiciones que se han convertido en auténticos himnos de la música como 'Gloria', versionado después por The Doors, The Shadows y Patti Smith.

A mediados de los 60, Van Morrison se lanzó en solitario y en sus más de cinco décadas sobre los escenarios ha cosechado varios premios Grammy y un premio Brit, y su nombre forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y del de la Música Irlandesa.

Condecorado como caballero de la Orden del Imperio Británico, cuenta en su discografía con éxitos como 'Have I told you lately that I love you?', 'Baby please don't go', 'Don’t look back', 'Brown eyed girl' o 'Moondance', que ha interpretado con su característica voz profunda.

Junto a Van Morrison, también han confirmado su presencia en el próximo Starlite, entre otros, Tom Jones, que estará el 23 de julio; Luis Miguel, que actuará el 31 de julio y el 2 y 3 de agosto; Diana Krall, que se subirá al escenario el 24 de julio; Camilo, con dos citas, el 6 y el 8 de julio, y Aitana, con tres, el 22 de junio y el 29 y el 30 de julio.