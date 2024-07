El portavoz de Vox en Andalucía se pronuncia sobre Lamine Yamal: "No hace falta que juegue para ser campeones del mundo"

El joven futbolista Lamine Yamal, de tan solo 16 años, es la estrella indudable de la Selección Española. Aunque nació en Cataluña, concretamente en Esplugues en 2007, su ascendencia no es española. Su padre es marroquí y su madre de Guinea Ecuatorial, algo que ha sido utilizado por la izquierda para atacar a la extrema derecha y sus postulados sobre la inmigración.

Y este debate, precisamente, se ha colado esta mañana en el Parlamento andaluz, cuando un periodista ha preguntado al portavoz de Vox, Manuel Gavira, si le gustó el gol que metió ayer el lateral a la selección francesa. "No hace falta que juegue Lamine para ser campeones del mundo", ha dicho titubeante. "Si no lo hubiera marcado él, a lo mejor lo hubiera marcado otro, no entiendo muy bien", ha respondido ante la insistencia del periodista quien quería saber si había disfrutado con el partido, "Lamine Yamal juega con España y yo me alegro", ha terminado diciendo.

Lo cierto es que desde sectores de la izquierda se han querido apropiar de la figura del joven Yamine para defender sus postulados sobre inmigración, La mismísima vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, subió a sus redes sociales una foto del joven futbolista aplaudiendo su forma de celebrar los goles, un guiño a su barrio.

"Orgullo de Lamine, que celebra su gol con 304, el código postal de su barrio Rocafonda, en Mataró, y que la ultraderecha ha tildado de estercolero cultural", publicó la vicepresidenta hace unos días.