Sin restricciones en las luces de Navidad que la Junta amagó con regular

De la crisis energética ya casi no se habla y el cambio climático, la sostenibilidad y la «revolución verde» pueden esperar durante mes y medio para que no sean un obstáculo a la «Navidad comercial». Andalucía no impondrá restricciones a los alumbrados navideños de sus ciudades pese a que la Junta hace un año amagó con regularlos.

El decreto por el que se aprueba el Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía permanece en tramitación más de dos años después de su anuncio, sin que se sepa cuándo será aprobado, y pese a que desde el mes de octubre de 2021 superó el trámite de información pública. La lógica imponía que tras recibirse las alegaciones de la ciudadanía, los organismos, las entidades y los colectivos interesados se publicase un segundo borrador, probablemente eliminando las medidas de ahorro energético que afectaban al periodo navideño y cuyo conocimiento público despertó pros y contras por parte de los ayuntamientos. En cualquier caso, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul no se ha manifestado en un sentido u otro.

El texto original regulaba en su articulado las limitaciones del encendido navideño de los ayuntamientos, una iniciativa que ha experimentado enorme auge como atractivo comercial y turístico, especialmente de las capitales de provincia, pero también en muchos otros municipios de la comunidad. En este sentido, se detallaban tres directrices que los ayuntamientos debían cumplir. En primer lugar, y con carácter general, «este tipo de alumbrado se apagará en horario nocturno excepto en los días específicos establecidos por cada Ayuntamiento». En segundo lugar, el número de días de encendido tendría que «ajustarse a la duración de la festividad», lo que según la Junta en el caso del alumbrado navideño supone «minimizar el periodo de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero y, en ningún caso, se encenderá antes del 8 de diciembre». Como tercera directriz se especificaba que «los Ayuntamientos deben velar para que la iluminación que establezcan en los periodos especiales minimice la contaminación lumínica, optimice el consumo energético y funcione el mínimo tiempo en horario de noche».

La Consejería que lidera Ramón Fernández-Pacheco estipulaba que «el alumbrado festivo y navideño será regulado por los Ayuntamientos en sus ordenanzas municipales mediante un régimen de alumbrado propio que minimice la contaminación lumínica y el consumo energético». Y ante la polémica generada al conocerse esta normativa, fue este apartado al que el consejero se acogió para señalar que serían los municipios los que tendrían «la última palabra». De hecho, aseguró que el proyecto de decreto era un «primer borrador» elaborado para «someter a consulta pública varios aspectos con el fin de rebajar la factura eléctrica, todo ello dentro de los planes andaluces para aumentar el ahorro energético, conscientes como somos del problema mundial al que nos enfrentamos y de nuestro deber de contribuir a los objetivos de ahorro energético y reducción de contaminación lumínica».

En este 2023, ciudades como Málaga –más de 500 calles iluminadas–, Huelva –150 calles– y Cádiz –1,6 millones de puntos de luz– han adelantado el encendido al pasado 24 de noviembre. La capital onubense ha incluido en una de sus calles el sistema Ecogreenlux, iluminación decorativa patentada por la empresa Ximénez que consigue reducir la contaminación lumínica un 93%. Jerez de la Frontera se adelantó al jueves 23 de noviembre.

Las capitales de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla esperan al inicio del mes de diciembre para proceder a sus estrenos de iluminación. Uno de los primeros pueblos de Europa en vestir sus calles de Navidad es Estepa, una decisión justificada por el importante entramado comercial que en torno al mantecado existen en el municipio. Una vez pasadas las festividades del día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, la ciudad se prepara para recibir la Navidad. Así, desde el 3 de noviembre el alumbrado navideño funciona desde el cerro de San Cristóbal. La tradición puede con la sostenibilidad del planeta.