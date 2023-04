La ROSS pide "sensatez" al comité de huelga y lamenta su "inflexibilidad"

El Consejo de Administración de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), en el que están representados tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía, ha reiterado al comité de huelga de los trabajadores de Orquesta de Sevilla S.A su "llamamiento a la sensatez para volver a la mesa de negociación" tras una "nueva ruptura" de las negociaciones debido a la "inflexibilidad en sus exigencias". Las administraciones han mostrado, asimismo, su "sorpresa total" ante las nuevas movilizaciones de la plantilla, "complicando así la posibilidad de un acercamiento entre las partes", ha recogido la ROSS en un comunicado de prensa. El Consejo de Administración de la ROSS ha vuelto a defender su "compromiso permanente" con la Orquesta y con el "papel fundamental" que debe desempeñar en la vida cultural de la ciudad.

"De confirmarse este extremo, las pérdidas económicas provocadas a la institución ascenderían ya a más de 125.000 euros entre ingresos no percibidos por devoluciones o entradas no vendidas y gastos soportados, además del daño incalculable al prestigio de la institución", ha advertido la entidad en su nota. Dicha propuesta, presentada en la tercera reunión celebrada en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), suponía un "nuevo intento" de alcanzar un acuerdo "coherente y satisfactorio" ante las demandas de la plantilla. "La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla lamentan nuevamente la rigidez en la postura del Comité de Huelga, más aún cuando ha sido el propio comité el que había solicitado volver al servicio de mediación", ha puntualizado la ROSS en su nota de prensa.

Ambas administraciones han reiterado su "voluntad" por alcanzar un acuerdo que acabe con la huelga convocada hasta el 17 de junio por la plantilla de trabajadores de la orquesta. Esta movilización ha obligado ya a la cancelación de un concierto del ciclo Gran Sinfónico y pone "en serio riesgo" la celebración del próximo previsto para este jueves 13 y viernes 14 de abril. "De confirmarse este extremo, las pérdidas económicas provocadas a la institución ascenderían ya a más de 125.000 euros entre ingresos no percibidos por devoluciones o entradas no vendidas y gastos soportados, además del daño incalculable al prestigio de la institución". El Consejo de Administración de Orquesta de Sevilla S.A ha recordado que la convocatoria de paros de los músicos afecta "exclusivamente" a las horas en las que se desarrollan los conciertos, "no siendo posible para la institución avisar con antelación al público sobre si éstos se van a realizar o no en virtud de la estricta aplicación del derecho a la huelga".

La Dirección-Gerencia de la ROSS ha vuelto a poner sobre la mesa una oferta que incluye la revisión salarial del 1,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 (además del 2% que ya se aplicó en su día para ese ejercicio) más el 2,5% de revisión salarial a aplicar desde el 1 de enero de 2023, la cobertura de plazas vacantes de la orquesta permitida por el marco regulador aplicable y la calendarización de las negociaciones del convenio colectivo, con inicio inmediato y compromiso firme de acuerdo y firma del texto del nuevo convenio colectivo antes del 31 de octubre de 2023. A ello se añade la oferta de celebración de un Consejo de Administración extraordinario "con carácter inmediato" tras la suspensión de la huelga, con un único punto en el orden del día: "atender, en primera persona y con presencia del pleno de dicho Consejo, las demandas, inquietudes y propuestas del Comité de Empresa". El Consejo de Administración de Orquesta de Sevilla S.A. ha manifestado su "máximo respeto" al derecho de los trabajadores a realizar las reivindicaciones laborales "que estimen oportunas", y ha reafirmado tanto "su firme compromiso con la continuidad de la ROSS como su voluntad de volver a la mesa de diálogo para poner fin al conflicto".