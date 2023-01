La alcaldesa de Marchena publica una emotiva carta en Facebook tras la tragedia del 5 de enero

La alcaldesa de Marchena (Sevilla), María Del Mar Romero Aguilar, ha publicado en la red social Facebook una pequeña pero emotiva carta en la que expresa su pesar por el trágico accidente ocurrido el pasado 5 de enero durante el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos, que se saldó con al triste fallecimiento de una vecina del municipio y con varios heridos más, dos de ellos -un niño de dos años y un adulto- de gravedad.

El contenido de su mensaje es el siguiente: “Hasta hoy no he tenido la capacidad de expresarme por redes. Es imposible describir lo que siento. Es difícil digerir y gestionar esto. He pasado muy, muy duros golpes durante mi vida, pero esto me puede. Yo solo quiero deciros que lo siento en el alma. Que siento que nuestra vecina Loli nos haya dejado así, de esta forma tan tremenda e injusta. Que lamento profundamente que tengamos en los hospitales niños y mayores y que deseo con todas mis fuerzas que salgan pronto y recuperados. Que nuestros RRMM puedan reponerse a esto y sobre todo Baltasar y su equipo, que lo están pasando muy muy mal. Que el conductor del vehículo, que en mi opinión es un héroe, pues evitó una desgracia que podía ser mucho mayor, salga del hundimiento emocional y supere esto con su familia. Y al pueblo en general, que está abatido y en stock, una vez más sois ejemplo de humanidad y respeto. DEP”.